Полиция просто смотрела: под Николаевом в патрульной машине били таксиста

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Под Николаевом произошел громкий инцидент с полицией

Полицейские попали в массовую драку в селе Котлярово под Николаевом ночью 9 июня. Драка произошла между таксистами и местными жителями, в которой принимали участие около 150 человек. Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.

Драка началась из-за ссоры между 50-летним водителем такси и его двумя пассажирами 24-х и 25-ти лет от которых он получил заказ из села Котлярово. Во время поездки двое мужчин начали курить и пить алкоголь. Это не понравилось водителю, и он сделал им замечание.

Между людьми в машине началась словесная перепалка, в ходе которой водитель вызвал на помощь два других автомобиля службы такси.

Чтобы избежать конфликта пассажиры заплатили 200 грн и попросили таксиста их отвести обратно в село. Когда они приехали, то между таксистами и пассажирами снова возник конфликт, но на этот раз на помощь пассажирам пришли односельчане.

Массовая драка под Николаевом (видео: YouTube/Новости-N)

В свою очередь водители такси позвали на помощь своих коллег, что в результате привело к массовому конфликту. В результате телесные повреждения в виде ушибов и ссадин лица и головы получили двое перевозчиков и один из пассажиров. Но мужчины от написания заявления в полицию отказались.

По данным "Новости-N", чтобы отличать своих от чужих таксисты разделись до пояса и начали искать обидчиков. При этом в разных местах села возникали короткие, но жесткие схватки.

Массовая драка под Николаевом (видео: YouTube/Новости-N)

Кроме того, когда на место инцидента приехал патруль дорожной полиции Херсона, который патрулировал трассу "Николаев-Херсон", то полицейские сказали, что пусть разбирается полиция Николаевской области.

Более того, одного из таксистов избивали прямо у них на глазах, но полицейские ничего не делали и просто наблюдали. Когда таксист, пытаясь спастись, запрыгнул на заднее сидение полицейского авто, нападавшие открыли дверь и продолжили его бить прямо в патрульной машине.

Напомним, что в Киеве пассажиры устроили кровавую поножовщину прямо в метро.

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