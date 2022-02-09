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Закохані підлітки, союз яких не схвалили родичі, змінили зовнішність і влаштували road trip Україною

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Одеса, Середа 09 лютого 2022 18:14
Закохані підлітки, союз яких не схвалили родичі, змінили зовнішність і влаштували road trip Україною Колаж РБК-Україна: українські "Ромео і Джульєтта" після втечі з дому подорожували містами України
Автор: Володимир Костирін

Під Львовом дівчина-підліток втекла зі своїм коханим з дому через конфлікт з батьками, які були проти їхніх стосунків. Відчайдушна пара з метою конспірації змінювала зовнішність, переїжджаючи від міста до міста. Зрештою правоохоронці таки знайшли втікачів.

Про це 9 лютого передали в прес-службі Національної поліції в Одеській області.

Юна леді з міста Радехів у Червоноградському районі пішла з дому ще наприкінці січня, і не повернулася, відключивши свій телефон.

16-річна Лідія Костів пустилася навтьоки зі своїм хлопцем, 21-річним Романом Литвином, оскільки її рідні та близькі критикували вибір серця дівчини, і через її роман вдома часто виникали сварки.

Закохані підлітки, союз яких не схвалили родичі, змінили зовнішність і влаштували road trip Україною

Лідія Костів та її хлопець Роман Литвин (фото: instagram.com/dvustoronnie)

Місцеві "копи" стали розшукувати українських "Ромео і Джульєтту", і через тиждень марних пошуків звернулися за допомогою до громадян, закликавши надати відомості про місце їх знаходження, якщо хто що знає.

Зазначається, що молодь, розуміючи, що їх шукатимуть, змінювала зовнішність, зачіски, перефарбовувала колір волосся, подорожуючи різними містами, ніде не затримуючись.

Закохані підлітки, союз яких не схвалили родичі, змінили зовнішність і влаштували road trip Україною

Пара конспірувалася, подорожуючи від міста до міста (фото: od.npu.gov.ua)

Слідами втікачів йшли ювенали, оперативники та інші фахівці, що спеціалізуються на розшуку людей. Пізніше з'явилася інформація, що пара могла опинитися в Одесі, і зупинитися у знайомих.

Одеські поліцейські допомогли львівським колегам у пошуках неповнолітньої та її бойфренда, і пара була знайдена.

Закохані підлітки, союз яких не схвалили родичі, змінили зовнішність і влаштували road trip Україною

16-річна Лідія Костів зважилася на втечу з бойфрендом, оскільки батьки були різко проти їх роману (фото: facebook.com/newss.facttu)

"Правоохоронці перевірили адреси, за якими могли проживати зниклі, переглянули десятки записів з вуличних камер спостереження, встановлених в місті в рамках програми "Безпечна Одещина", і нарешті знайшли закоханих", - йдеться в публікації.

Як зазначив начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області Максим Жарков, з дівчиною і хлопцем поспілкувалися правоохоронці "про наслідки таких втеч", поки чекали приїзду колег зі Львова, а сьогодні вранці вони поїхали додому.

Закохані підлітки, союз яких не схвалили родичі, змінили зовнішність і влаштували road trip УкраїноюЗакохані підлітки, союз яких не схвалили родичі, змінили зовнішність і влаштували road trip Україною

Лідія Костів зі своїм хлопцем Романом Литвином (фото: instagram.com/dvustoronnie)

Нагадаємо, нещодавно сталася схожа історія під Одесою, де підлітки втекли з дому та оселилися в лісі, бо хотіли жити разом. 13-річну дівчинку та 17-річного хлопця правоохоронці розшукували п'ять днів.

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