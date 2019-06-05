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Не является болезнью: Супрун развеяла распространенный миф

STYLERЖизнь    05.06.2019 - 09:55
Не является болезнью: Супрун развеяла распространенный миф
Фото: РБК-Украина

Супрун развеяла миф о выгорании на работе

Уляна Супрун развеяла распространенный миф касательно выгорания. Эксперт сообщила, что данное состояние не является болезнью. Соответствующая запись размещена в социальной сети Facebook.

Эксперт отмечает, что выгорание создает существенные проблемы в жизни человека и мешает нормальной жизнедеятельности, однако не является болезнью. Данный синдром является результатом хронического стресса на работе.

"Важно понимать, что речь идет не только о большой нагрузке на работе, но и о значительном и длительном стрессе. Именно поэтому эмоциональное выгорание часто случается у тех, кто постоянно взаимодействует с другими людьми - врачей, психологов, учителей и полицейских.

Для человека, который "выгорел", характерно:

  • ощущение физического истощения.
  • психологическое дистанцирование от профессиональных обязанностей.
  • циничное или отрицательное отношение к своим обязанностям.
  • снижение работоспособности.

Эмоциональное выгорание могут вызывать чувство изолированности в коллективе, неудобные рабочие условия, отсутствие баланса между работой и личной жизнью.

К слову, эмоциональное выгорание легко спутать с депрессией, ведь человек в обоих состояниях одинаково пассивен и лишен сил. Однако выгорания можно определить по уровню кортизола в крови. При выгорании кортизол не выделяется утром - поэтому уже в начале дня кажется, что сил нет. 

Не является болезнью: Супрун развеяла распространенный мифФото: (facebook.com/ulanasuprun)

Чтобы избежать эмоционального выгорания эксперт советует:

  • Делать перерывы на отдых во время рабочего дня.
  • Выделять время на занятия, не связанные с работой.
  • Обговорить с работодателями возможное изменение графика, нагрузки или многообразие задач.
  • При необходимости обратиться к психологу или психотерапевту.
  • Достаточно спать и отдыхать.
  • Регулярно заниматься спортом.

"Выгорание может повторяться, поэтому стоит научиться вовремя распознавать его приближения, стараться не допускать и иметь план действий на случай кризиса, аж до смены деятельности", - подытожила Супрун.

Как сообщалось, ранее Супрун заявила, что масштабное исследование болезней и смертности, связанных с алкоголем во всем мире, показало, что безопасной дозы алкоголя не существует. 

Также мы писали о том, что родители, которые хотят отправить ребенка в детсад, теперь обязаны делать прививки.

Напомним, что недавно Уляна Супрун заявила, что с 2020 года в украинские детдома не будут принимать детей

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