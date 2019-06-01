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В Украине с 2020 года не будут принимать детей в детдома, - Супрун

Новости » Общество    01.06.2019 - 20:24
В Украине с 2020 года не будут принимать детей в детдома, - Супрун
Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

По словам Супрун, на месте детдомов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры

Исполняющая обязаности министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что с 2020 года в украинские детдома не будут принимать детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Супрун в Facebook.

Как сообщила Супрун, до 2020 года все детские дома будут работать в привычном режиме, но параллельно будет вестись необходимая подготовка для устройства всех детей в родные, патронатные или приемные семьи.

"С 2020 года детей не будут принимать в дома ребенка. Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье", - рассказала она.

Отмечается, что к 2023 году на месте детдомов будут созданы паллиативно-реабилитационные центры с количеством мест рассчитанными в соответствии с потребностями общины.

"Во вновь созданных центрах можно будет получить услуги по реабилитации или паллиатива. Центр также может оказывать услуги по респису - временному отдыху родителей ребенка с инвалидностью", - отметила Супрун.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения начинает первый этап трансформации экстренной медицинской помощи. Первый этап изменений начнется уже в этом году в шести пилотных регионах - в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и в Киеве.

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