Не є хворобою: Супрун розвіяла поширений міф

Фото: РБК-Україна

Супрун розвіяла міф про вигоряння на роботі

Уляна Супрун розвіяла поширений міф щодо вигоряння. Експерт повідомила, що цей стан не є хворобою. Відповідний запис розміщений в соціальній мережі Facebook.

Експерт зазначає, що вигоряння створює суттєві проблеми в житті людини і заважає нормальній життєдіяльності, однак не є хворобою. Даний синдром є результатом хронічного стресу на роботі.

"Важливо розуміти, що мова йде не тільки про велике навантаження на роботі, але й про значний та тривалий стрес. Саме тому емоційне вигорання часто трапляється у тих, хто постійно взаємодіє з іншими людьми - лікарів, психологів, вчителів і поліцейських.

Для людини, яка "вигоріла", характерно:

відчуття фізичного виснаження.

психологічне дистанціювання від професійних обов'язків.

цинічне або негативне ставлення до своїх обов'язків.

зниження працездатності.

Емоційне вигорання може викликати почуття ізольованості в колективі, незручні робочі умови, відсутність балансу між роботою та особистим життям.

До речі, емоційне вигорання легко сплутати з депресією, адже людина в обох станах однаково пасивна та позбавлена сил. Однак вигорання можна визначити за рівнем кортизолу в крові. При вигорянні кортизол не виділяється вранці - тому вже на початку дня здається, що сил немає.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

Щоб уникнути емоційного вигорання експерт радить:

Робити перерви на відпочинок під час робочого дня.

Виділяти час на заняття, не пов'язані з роботою.

Обговорити з роботодавцями можливу зміну графіка навантаження або принаймні різноманіття завдань.

За необхідності звернутися до психолога або психотерапевта.

Досить спати і відпочивати.

Регулярно займатися спортом.

"Вигорання може повторюватися, тому варто навчитися вчасно розпізнавати його наближення, намагатися не допускати і мати план дій на випадок кризи, аж до зміни діяльності", - підсумувала Супрун.

Як повідомлялося, раніше Супрун заявила, що масштабне дослідження хвороб і смертності, пов'язаних з алкоголем у всьому світі, показало, що безпечної дози алкоголю не існує.

Також ми писали про те, що батьки, які хочуть відправити дитину в дитсадок, тепер зобов'язані робити щеплення.

Нагадаємо, що нещодавно Уляна Супрун заявила, що з 2020 року в українські дитбудинки не будуть приймати дітей.