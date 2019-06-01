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Безопасной дозы не существует: Супрун рассказала про алкоголь

STYLERЖизнь    01.06.2019 - 08:01
Безопасной дозы не существует: Супрун рассказала про алкоголь
Уляна Супрун рассказала о действии алкоголя на организм (фото: pixabay.com)

Супрун призывает украинцев не злоупотреблять спиртными напитками

Уляна Супрун заявила, что масштабное исследование болезней и смертности, связанных с алкоголем во всем мире, показало, что безопасной дозы алкоголя не существует. Об этом и.о министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

Супрун привела несколько аргументов, почему стоит отказаться от алкоголя. Или, по крайней мере, употреблять его ответственно.

По данным ВОЗ, Украина входит в десятку самых пьющих стран мира, вместе с постсоветскими странами, Сербией, Чехией и, как ни странно, Австралией.

В Европейском регионе ВОЗ каждый 10 человек страдает от болезней, связанных с алкоголем, а их более 200. Украина лидирует по количеству людей с нарушениями здоровья и поведения, связанными с алкоголем - 4,7%. На каждые 100 000 населения почти 14 человек умирает от чрезмерного употребления алкоголя. Хуже только в России и Беларуси.

Безопасной дозы не существует: Супрун рассказала про алкоголь

Уляна Супрун рассказала о действии алкоголя на организм (фото: pixabay.com)

Супрун советует разобраться с дозами. Одна стандартная доза алкоголя - это количество спирта, которое печень может обезвредить относительно быстро. Поэтому токсическое воздействие на нервную систему будет минимальным. Это 350 мл 5% пива, 40 мл водки, виски, коньяка или другого крепкого напитка, 150 мл вина.

Чем меньше вы весите, тем меньше пейте. Опирайтесь именно на количество доз алкоголя, а не на чувство опьянения. В любой ситуации мужчинам стоит пить не более четырех доз любого алкоголя, а женщинам трех. Людям 18-24 лет следует пить на одну дозу меньше.

Безопасной дозы не существует: Супрун рассказала про алкоголь

Уляна Супрун рассказала о действии алкоголя на организм (фото: pixabay.com)

Эксперт советует запивать алкоголь водой и иметь под рукой полезную пищу. Алкоголь вызывает выброс гормона инсулина. В результате, уровень глюкозы в крови падает, и мы чувствуем внезапный голод.

Алкоголь и закуска вскоре станут подкожным жиром - кирпичиком стены хронических заболеваний. Для людей с диабетом это особенно опасно. Оберните это предательство на победу - съешьте в этот момент что-то полезное: рыбу, суп, салат, отрубной хлеб с маслом, а не жареный картофель или иную мусорную еду.

Напомним, что Супрун развеяла мифы о медицинском каннабисе. Она считает, что разрешение каннабиноидов помогло бы многим людям.

Ранее сообщалось о том, что родители, которые хотят отправить ребенка в детсад, теперь обязаны делать прививки.

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Новости Украины алкогольУльяна Супрун
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