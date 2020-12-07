Послушала своего гинеколога: желанная беременность обернулась трагедией для украинки

Украинка родила больного ребенка (коллаж РБК-Украина)

Украинка Елена решилась на второго ребенка в 35 лет. Первый малыш родился у нее еще в студенчестве и мысли о втором посещали все больше. Женщина с мужем решили вести беременность в частной клинике, там был знакомый гинеколог, которому Елена доверяла на все 100 процентов.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Вначале у Елены не получилось забеременеть, у нее произошел выкидыш, но потом все-таки тест показал желанные две полоски. Гинеколог посоветовал сделать скрининг на 11 неделе беременности. Но сделал неинвазивный тест NIBT. Его результаты оказались хорошими и ничего не предвещало беды.

Как известно, Минздрав рекомендует проходить комбинированные скрининги в определенные периоды беременности. Исследование является очень важным, потому что отвечает на вопросы генетического здоровья.

Далее Елена попала в обычное отделение родильного дома, где ей сделали УЗИ. Оказалось, что у нее многоводье. Оно обычно бывает при патологических заболеваниях у родителей либо тяжелых патологиях у ребенка. Для родов украинка тоже выбрала частную клинику, но дальнейшие события стали шоком.

Когда она родила малыша, в родильном зале воцарилась тишина. Она сразу поняла, что что-то не так. Ребенка медики забрали, так как он не заплакал и не кричал. Его поместили в реанимацию, вес был меньше прогнозированного.

"У нее было очень странное тельце. Странная голова, ручки и ножки. Малышка все время спала. Подтвердился страшный диагноз - синдром Эдвардса", - рассказывает Елена.

Синдром Эдвардса - это очень серьезная болезнь. У ребенка обычно многочисленные пороки развития и органов. Маму и малышку перевели из роддома в Охматдет, где диагноз подтвердили.

Всем будущим мамам врачи обязательно рекомендуют делать все три скрининга беременности. Они показывают вероятность развития генетических патологий у будущего малыша.

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