Что влияет на смертность от COVID-19: врач рассказала, когда нужно срочно вызывать "скорую"

Коронавирус в Украине уже забрал 279 жизней, а всего количество заболевших составило по состоянию на 2 мая 11 411. По данным Центра общественного здоровья, полностью выздоровели после COVID-19 почти полторы тысячи пациентов.

Главврач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко рассказала, что на смертность от коронавируса влияют многие факторы, включая оказание квалифицированной медицинской помощи, общее состояние организма и своевременность обращения к медикам. Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

"Во-первых, это количество вируса, попавшего в организм. Если много - тем с большей вероятностью возникает "цитокиновый шторм", когда очень быстро нарастает вся симптоматика, развивается дыхательная недостаточность, возникает пневмония, как правило, двусторонняя, полисегментарная, тяжелая. Такие больные поступают уже кислородозависимые и, как правило, сразу в реанимацию", - сказала она.

Также имеет значение возраст, поскольку чем старше больной, тем чаще всего имеет хронические сопутствующие заболевания, которые осложняют течение любого другого заболевания.

Но сам по себе возраст не является решающим, подчеркнула Антоненко.

"Мы столкнулись с тем, что в начале вспышки к нам поступали молодые больные - 36-48 лет. И, к сожалению, у нас умерли два пациента такого возраста. Один из них имел сахарный диабет и артериальную гипертензию", - вспомнила главврач.

В указанных случаях эти двое молодых больных поступили в больницу поздно, добавила Антоненко.

"Они рассчитывали, наверное, что перележат дома, пролечатся. Их наблюдали дома врачи, была антибактериальная терапия. Но им не измеряли уровень кислорода в крови, и когда они на второй неделе болезни поступили к нам, уровень кислорода был уже 50 при норме 99-100. 50 - это когда человек уже почти не дышит. У нас даже не было выбора, или подключать их к ИВЛ. А когда терапия на ИВЛ оказалась неэффективной, то подключили к аппарату ЭКМО. Но, к сожалению, спасти их не удалось", - констатировала она.

Главврач столичной больницы обратила внимание, что высокая температура или затрудненное дыхание - повод срочно обращаться за медицинской помощью.

"Следует немедленно вызвать "скорую". Не ждать. Чем быстрее такой пациент попадет в стационар, тем выше шансы на выздоровление", - объяснила Антоненко.

Также она удивляется, что на практике нет так называемой "золотой середины".

"Или люди с высокой температурой и в тяжелом состоянии пытаются лечиться дома. Или люди с температурой 37 бегут к своим семейным врачам, или напрямую к нам, стоят в очереди, требуют протестировать на коронавирус и положить в больницу. Мы здесь в начале вспышки наблюдали небольшую панику, очередь из машин "скорой" стояла почти до Бессарабки", - рассказала главврач Александровской больницы.

Напомним, ранее врач-инфекционист из Киева рассказала, что в Украине из больниц зачастую выписывают пациенты, которые клинически выздоровели, но длительное время они могут быть носителями вируса.