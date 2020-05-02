Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными

Коронавирус может не иметь симптомов (коллаж РБК-Украина)

Ученые предупредили о бессимптомной передаче коронавируса

Пандемия коронавируса по прогнозам ученых может возвращаться несколькими волнами через два года, а контроль над COVID-19 возможен только после появления коллективного иммунитета у 2/3 населения планеты. В то же время медики и исследователи отмечают тревожный фактор бессимптомного течения болезни и распространения опасного вируса.

Американские ученые пришли к выводу, что до 25% людей, зараженных COVID-19, остаются бессимптомными.

По словам высокопоставленного представителя здравоохранения США, значительная часть пациентов с коронавирусом может вообще не иметь характерных симптомов - ключевого фактора, способствующего распространению вируса. Об этом передает Live Science.

"Это важно, потому что теперь у нас есть люди, которые могут не иметь никаких симптомов, но могут способствовать инфицированию", - сказал директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.

Более того, даже если люди заболевают, они могут передать вирус в течение 48 часов до появления симптомов, добавил он.

"Это помогает объяснить, насколько быстро этот вирус продолжает распространяться по всей стране, потому что у нас есть бессимптомные распространители, и у нас есть люди, которые передают (вирус) за 48 часов до того, как они станут симптоматическими", - отметил Редфилд.

Недавние исследования, проведенные в других странах, также показывают, что возможна бессимптомная передача COVID-19. Например, исследование, опубликованное 1 апреля в еженедельном отчете по заболеваемости и смертности CDC, показало, что из более чем 150 случаев COVID-19, не связанных с поездками, в Сингапуре 6,4% могут быть связаны с бессимптомной передачей.

В другом исследовании, опубликованном 19 марта в журнале "Новые инфекционные заболевания", ученые изучили данные о COVID-19 в Китае за пределами провинции Хубэй и обнаружили, что в 12,6% случаев наблюдалась бессимптомная передача.

В свете этих данных о бессимптомном распространении CDC "настойчиво" пересматривает свои рекомендации по использованию масок для лица и должны ли люди носить их, если у них нет симптомов, сказал Редфилд.

Так, сейчас агентство рекомендует носить маски только медицинским работникам и людям, которые болеют COVID-19.

"Когда мы попадаем в ситуацию, когда у нас достаточно масок, я полагаю, что возникнет очень серьезное соображение по поводу… расширения этой рекомендации на использование масок", - сказал директор Национального института аллергии и Инфекционные заболевания (США) Энтони Фаучи.

Напомним, недавно 24-летняя британская медсестра, которая поборола коронавирус, рассказала о странных симптомах COVID-19, о которых мало кто знает.

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