Влажная постель и ковры с тараканами: Укрзализныця снова оскандалилась

Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за сервиса - в вагоне фирменного поезда "Оберег" Харьков-Киев были замечены тараканы, а пассажирам дали влажную постель. Про ситуацию рассказала пассажирка Ирина Роменская на своей странице в Facebook.

Также женщина опубликовала фото со старыми коврами, которые УЗ обещала убрать из вагонов поездов.

"Привет, фирменный поезд "Оберег", привет, вечный ковер, привет, тараканчики, а я думала, что вы уже давно вымерли, но нет, вы все здесь, сюрприз, о, а вот и влажная постель, как я соскучилась. Ну, что, жду проводницу!" - говорится в публикации.

Возмущенная пассажирка пожаловалась проводникам на то, что ей принесли влажную постель, на которой невозможно спасть. Отмечается, что после этого довольно оперативно - "со скоростью звука" - Ирине принесли новую, на этот раз сухую.

Также проводница даже высказала недоумение: мол, "тю, то еще не мокрая, вам повезло, а бывает, что мокрая, да еще и дырявая!"

Укрзализныця попала в новый сказдал из-за сервиса (Фото: facebook.com/innashanoylo)

А вот реакция по поводу насекомых в вагоне поезда оказалась довольно странная.

"А тараканов не бойтесь, они ноччю спят", - передала Роменская слова "проводницы душки".

Работница УЗ пожаловалась ей на большие хлопоты, так как за 15-минутную остановку в Киеве они должны успеть выпустить всех пассажиров, прибрать и затем принять новых.

"Из всего вагона постель попросила заменить только я. Влажная у двух моих соседей. Вывод - всем нас**ть. Еду, короче", - написала она в комментариях к своей побликации.

Скрин комментариев

Пользователи сети возмутились подобным сервисом и поделились в комментах проблемами, с которыми они столкнулись в поезде.

Как сообщалось ранее, в Укрзализныце рассказали, должны ли пассажиры убирать постель и заодно пожаловались на регулярное воровство постельных принадлежностей, которое совершают пассажиры, путешествующие перевозчиком.

Также мы писали о том, что в поезде Рахов - Киев пассажир пожаловался на сломанный кондиционер и температура воздуха в вагоне достигала +34 градусов. Тем временем стоимость "люксового" билета составляла 1600 гривен.