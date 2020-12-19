"Власти" Крыма хотят забрать остатки воды для нужд военных

"Власти" Крыма нашли новый источник воды на оккупированном полуострове и собираются построить там новый водозабор. В частности, на реке Бельбек в Севастополе.

Крымчане, которые не поддерживают местные "власти" считают, что спешка в сооружении может привести к проблемам с водой для них.

Строительство водозаборных сооружений проходит между селами Дальнее и Верхнесадовое. При этом там задействованы подразделения Министерства обороны РФ.

В сети появилось видео, на котором видно, что землю уже подготовили под котлован будущего водозабора. Блогер RoksolanaToday&Крым считает, что таким образом оккупанты отберут остатки воды для нужд военных.

Строительство водозабора на реке Бельбек в Севастополе уже завершено на 50%.

В Крыму остатки воды хотят забрать для военных (видео: YouTube)

Напомним, в Луганской области на временно неподконтрольной Украине территории заявили об экологической катастрофе, последствия которой будут особенно заметны в следующем году.

Местные жители уже неоднократно публиковали в социальных сетях доказательства того, что в некоторых районах была нарушена экосистема, связанная с водоотливами угледобывающих предприятий.

Мы также писали о том, что в Крыму пересохло стратегическое Аянское водохранилище. Оно было источником воды для столицы Крыма - Симферополя.