В Нацполиции рассказали, как будут контролировать карантинные ограничения

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Правоохранители усилят превентивную работу и контроль за соблюдением карантинных мероприятий

Национальная полиция будет проводить профилактическую работу среди граждан о важности соблюдения ограничений, которые действуют в Украине в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители усилят превентивную работу и контроль за соблюдением требований карантинных мероприятий.

"Усилия правоохранителей, в первую очередь, будут направлены на проведение профилактической и разъяснительной работы относительно важности соблюдения временных ограничений пассажирских перевозок, проведения массовых мероприятий и работы определенных категорий заведений. Выполнение этих ограничений станет своеобразным тестом на человечность и правосознание каждого", - отметил Клименко.

В частности, полицейские в пределах своих полномочий будут проверять документы граждан, устанавливать маршруты их следования и осуществлять контроль за выполнением карантинных ограничений.

Напомним, в связи с пандемией COVID-19 Кабинет министров ввел на территории Украины карантин. В частности, в стране отменили железнодорожные, авиа - и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также прекратил работу метрополитен.

Как сообщало РБК-Украина, на время карантина в Киеве контролировать перевозки в общественном транспорте будут полиция и санитарные службы. Также пассажиров без респираторных масок не будут впускать в транспорт.