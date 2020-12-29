Властелин горизонта: видео с испытаний новейшей украинской снайперской винтовки

В Украине провели испытания новейшей снайперской винтовки, которую изготовили в Киеве на заводе "Маяк".

Видео со стрельбой из оружия появилось на Facebook-странице предприятия

Супероружие имеет соответствующее название - "Властелин горизонта". Снайпер на полигоне успешно отстрелялся из опытного образца винтовки, таким образом показав ее работу в полевых условиях.

Разработчики говорят, что целью испытаний было выявить слабые места узлов и конструкции в целом.

"Этот экземпляр "Властелина" является опытным образцом концепции... Серия из 20 выстрелов велась испытательными патронами, максимальное давление в патроннике превышал 5 500 бар", - говорится в подписи к видео.

После того, как "Властелин горизонта" прошел испытания, разработчики внесли ряд корректив и доработали винтовку.

"Результатом испытаний стали более 16 изменений и дополнений в конструкцию или эстетику узлов винтовки. Неизменными остались ствол, личина затвора и втулка с боевыми упорами, конструкция и технология изготовления которых, показали абсолютную надежность", - подчеркнули разработчики нового супероружия.

Испытания винтовки "Властелин горизонта" (видео: facebook.com/Завод-Маяк)

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