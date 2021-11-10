Власова поделилась курьезным моментом из "Танцев со звездами", который не заметили зрители

Известная украинская певица Евгения Власова призналась, что на "Танцах со звездами" был один курьезный момент в прямом эфире, который не заметили зрители.
В начале танца с Максом Леоновым артистка выпила воду, но не успела проглотить, поскольку был прямой эфир. Поэтому некоторое время она танцевала с жидкостью во рту. Об этом Власова рассказала в Instagram, а также показала кадры выступления.
"На одном из фото можно увидеть, что тот глоток воды, который я должна была выпить в начале номера, выпить я не успела и какое-то время танцевала с водой во рту, подбирая момент, когда я смогу его проглотить. Вот так вот! Прямой эфир он такой", - прокомментировала Евгения.
Отметим, что Евгения Власова и Макс Леонов вылетели из "Танцев со звездами" после восьмого эфира шоу.
Пользователи сети пишут, что им очень не хватает Евгении на паркете танцевлаьного шоу.
Напомним, Евгения Власова призналась, что выступала на "Танцах со звездами" с коронавирусом.
Ранее Власова показала серьезные травмы на "Танцах со звездами".