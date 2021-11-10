Власова поделилась курьезным моментом из "Танцев со звездами", который не заметили зрители

Известная украинская певица Евгения Власова призналась, что на "Танцах со звездами" был один курьезный момент в прямом эфире, который не заметили зрители.

В начале танца с Максом Леоновым артистка выпила воду, но не успела проглотить, поскольку был прямой эфир. Поэтому некоторое время она танцевала с жидкостью во рту. Об этом Власова рассказала в Instagram , а также показала кадры выступления.

"На одном из фото можно увидеть, что тот глоток воды, который я должна была выпить в начале номера, выпить я не успела и какое-то время танцевала с водой во рту, подбирая момент, когда я смогу его проглотить. Вот так вот! Прямой эфир он такой", - прокомментировала Евгения.

Отметим, что Евгения Власова и Макс Леонов вылетели из "Танцев со звездами" после восьмого эфира шоу.

Пользователи сети пишут, что им очень не хватает Евгении на паркете танцевлаьного шоу.