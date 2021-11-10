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Власова поділилася курйозним моментом з "Танців з зірками", який не помітили глядачі

Автор: Роман Мирончук

Відома українська співачка Євгенія Власова зізналася, що на "Танцях з зірками" був один курйозний момент у прямому ефірі, який не помітили глядачі.

На початку танцю з Максом Леоновим артистка випила воду, але не встигла проковтнути, оскільки був прямий ефір. Тому деякий час вона танцювала з рідиною в роті. Про це Власова розповіла в Instagram, а також показала кадри виступу.

"На одному з фото можна побачити, що той ковток води, який я повинна була випити на початку номера, випити я не встигла і якийсь час танцювала з водою в роті, підбираючи момент, коли я зможу його проковтнути. Ось так ось! Прямий ефір він такий", - прокоментувала Євгенія.

Зазначимо, що Євгенія Власова і Макс Леонов вилетіли з "Танців з зірками" після восьмого ефіру шоу.

Користувачі мережі пишуть, що їм дуже не вистачає Євгенії на паркеті танцлаьного шоу.

  • Як вас зараз не вистачає на "Танцях";
  • Женя ти неймовірна!
  • Найкрасивіша учасниця;
  • Женечка! Як я рада бачити тебе на паркеті! Ти - розумничка! Повертайся на сцену! Такий голос як у тебе повинні чути!!!
  • Неймовірна!
  • Просто неймовірна красуня!

Нагадаємо, Євгенія Власова зізналася, що виступала на "Танцях з зірками" з коронавірусом.

Раніше Власова показала серйозні травми на "Танцях з зірками".

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