Владимир Остапчук рассказал правду о своей ориентации

Владимир Остапчук (фото: facebook.com/vladimir_ostapchuk)

Владимир Остапчук ответил на скандальные слухи, которые пустила его экс-супруга

Владимир Остапчук отреагировал на слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые пустила его экс-супруга Елена Войченко после скандального развода. Телеведущий и участник Танцев со звездами рассказал об этом в интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя".

Напомним, 35-летний ведущий и участник "Танцев со звездами" расстался с супругой в октябре 2019 после 12 лет брака. Семья некоторое время жила на две страны - пока Остапчук оставался в Украине, Войченко с детьми были в Канаде. Они воспитывают шестилетнюю дочь Эмилию и почти двухлетнего сына Эвана.

Владимир Остапчук и экс-супруга Елена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Кроме всего прочего, Катя Осадчая задала Остапчуку вопрос о его ориентации: "За глазами говорили о твоей нетрадиционной ориентации. Даже жена Елена подлила масла в огонь..."

Владимир заявил, что у него никогда не было отношений с мужчинами.

"О какой аргументации мы можем говорить, если моя бывшая жена прямо говорит, что я гей. Нет, я не гей. У меня никогда не было отношений с мужчиной и никогда не будет отношений с мужчиной", - заявил Остапчук.

Остапчук рассказал о своей ориентации (видео: YouTube/Світське життя)

Напомним, жена Остапчука не так давно дала скандальное интервью, в котором рассказала об изменах мужа, а также неоднозначно намекнула на то, что шоумен может испытывать влечение к мужчинам. По ее словам, супруг не мог определиться, что для него действительно важно - семья или свои эгоистичные потребности.

"И это не хочу, и это не хочу. И Мухаммед пишет, может я Мухаммеда хочу? Ну, то есть вот в таком формате", - сказала тогда в одном из интервью Елена Войченко.