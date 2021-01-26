Владимир Кличко удивил сеть новым занятием: похвастался результатами

Владимир Кличко нашел себе занятие во время карантина, которое не связано с боксом и тренировками. Известный украинский спортсмен показал, как рыбачит на замерзшем озере.

Фотографию с зимней рыбалки Кличко опубликовал в своем Instagram. При этом видно, что он поймал как минимум двух рыб.

Владимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

"Наконец-то зима! Кстати о выносливости. Попробуйте поймать рыбу при температуре -20 или -4 градуса по Фаренгейту. Есть еще отличные идеи, чем еще заняться этой зимой? К сожалению, горнолыжные курорты все еще закрыты?" - подписал фото боксер.

Пользователи сети сразу же прокомментировали его снимок, и отметили, что Буковель открыт.

Владимир Кличко на зимней рыбалке с окуньками. Восхищаюсь многогранностью этого великого человека!

Круто, я и не ожидал что вы увлекаетесь зимней рыбалкой. Сейчас в тяжелом весе много окуней собралось - их ловить вам не составит труда. Возвращайтесь чемпион;

Достойный отдых, Владимир;

Молодец! Вот тут духовно отдыхать можно, Володя;

Вован, ты молодчик!!! Уже на рыбалке засветился, тем более на зимней!!!

Буковель работает, добро пожаловать;

Отличный отдых, чемпион.

Напомним, врачи рассказали, можно ли подцепить коронавирус на отдыхе на горнолыжных курортах.

Ранее в сети появились фото из Буковеля, на которых в локдаун были замечены толпы украинцев.