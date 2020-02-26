Владимир Кличко резко отреагировал на избиение его экс-девушки

Владимир Кличко и его бывшая любимая (Коллаж РБК-Украина)

Украинский боксер беспокоится о бывшей любимой и его дочери

Владимир Кличко не на шутку обеспокоен тем, что сейчас происходит с его экс-возлюбленной и матерью его ребенка Хайден Панеттьери. Как известно, американскую актрису и бывшую пассию Кличко с особой жестокостью избивает ее бойфренд Брайан Хикерсон. Он бьет девушку уже не в первый раз, его жестокость не знает границы, он даже сломал нос Хайден, а она ему все прощает. Об этом пишет US Weekly.

Инсайдер, близкий к окружению Владимира, сообщил, что украинец очень волнуется за Хайден и искренне желает ей счастья.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон (фото: Shutterstock)

"Владимир очень беспокоится за Хайден. Он продолжает заботиться о ней и искренне желает ей всего наилучшего", – рассказал журналистам источник.

Отметим, что Хайден и Владмир Кличко расстались около полутора лет назад, от их отношений у них осталась дочка Кайя-Евдокия. Бывшие любовники поддерживают хорошие отношения и по сей день, чего не скажешь об отношении Брайана к Хайден.

Хикерсон подымал руку на актрису неоднократно, но она вечно все ему прощала и забирала заявление из полиции.

Как мы ранее сообщали, Панетьерри выставила фото пятилетней Кайи Евдокии с Владимиром Кличко на своей странице в Twitter. Она написала, что Владимир самый лучший отец.