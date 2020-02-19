Бывшую невесту Кличко снова жестоко избил ее новый бойфренд: сломал нос

Хайден Панеттьери снова избил бойфренд (фото: facebook.com/pg/ღ-Hayden-Panettiere)

Бывшая девушка Владимира Кличко снова пострадала от насилия

Хайден Панеттьери снова избил ее бойфренд. Такой ужасный подарок на День влюбленных бывшей девушке Владимира Кличко преподнес ее любимый Брайан Хикерсон. Именно 14 февраля американская аткриса стала жертвой бытового насилия. Об этом рассказала сама Хайден, у которой, к слову, имеется дочь от украинского боксера.

По словам актрисы, Брайан швырял ее в стену и бил кулаками. Хикерсона снова арестовали, его дальнейшая судьба зависит от того, какие показания даст Хайден.

Напомним, что ранее бойфренд бывшей возлюбленной Кличко уже подымал на нее руку. В прошлый раз он сломал девушке нос, также на ее теле были многчисленные ушибы. Осенью 2019 года Хайден его простила и не стала давать показания, и Брайан избежал наказания за домашнее насилие.

Хайден Панеттьери и ее бойфренд (фото: facebook.com/pg/ღ-Hayden-Panettiere)

Кстати, в прошлый раз, когда Владимир Кличко узнал об избиении своей бывшей девушки и матери своего ребенка, он пришел в ярость. Тогда украинец обещал вмешаться и приехать в США, если это потребуется. Также Владимир пытался переубедить Хайден Панеттьери разорвать все отношения с бойфрендом, который систематически ее избивает.

Напомним, ранее мы писали о том, что родственники сильно переживают за Хайден Панттьери, так как она решила не разрывать отношения с бойфрендом, который ее избивал.

А также рассказывали о том, что Хайден Панеттьери не общается с дочерью от Кличко.