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Володимир Кличко різко відреагував на побиття його екс-дівчини

STYLERПерсони    26.02.2020 - 14:08
Володимир Кличко різко відреагував на побиття його екс-дівчини
Володимир Кличко і його колишня кохана (Колаж РБК-Україна)

Український боксер турбується про колишню кохану і його дочку

Володимир Кличко не на жарт стурбований тим, що зараз відбувається з його екс-коханою і матір'ю його дитини Хайден Панеттьєрі. Як відомо, американську акторку і колишню пасію Кличка з особливою жорстокістю б'є її бойфренд Брайан Хікерсон. Він б'є дівчину вже не в перший раз, його жорстокість не знає межі, він навіть зламав ніс Хайден, а вона все йому пробачає.

Інсайдер, близький до оточення Володимира, повідомив, що українець дуже хвилюється за Хайден і щиро бажає їй щастя.

Володимир Кличко різко відреагував на побиття його екс-дівчиниХайден Панеттьєрі і Брайан Хикерсон (фото: Shutterstock)

"Володимир дуже турбується за Хайден. Він продовжує піклуватися про неї і щиро бажає їй всього найкращого", – розповіло журналістам джерело.

Зазначимо, що Хайден і Володимир Кличко розлучилися близько півтора років тому, від їх відносин у них залишилася дочка Кайя-Євдокія. Колишні коханці підтримують хороші відносини і донині, чого не скажеш про ставлення Брайана до Хайден.

Хікерсон піднімав руку на актрису неодноразово, але вона вічно все їй прощала і забирала заяву з поліції.

Як ми раніше повідомляли, Панетьєррі виставила фото п'ятирічної Кайі Євдокії з Володимиром Кличко на своїй сторінці в Twitter. Вона написала, що Володимир найкращий батько.

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