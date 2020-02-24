Самый лучший отец: экс-невеста Кличко показала танцующего боксера с дочкой

Хайден Панетьерри (фото: instagram.com/haydenspanettiere)

Бывшая возлюбленная Владимир Кличко показала новое фото боксера вместе с дочерью

Владимир Кличко уже давно расстался со своей возлюбленной Хайден Панетьерри, но у пары осталась совместная дочь. Американская актриса опубликовала новый снимок дочери с украинским боксером.

Панетьерри выставила фото пятилетней Кайи Евдокии с Владимиром Кличко на своей странице в Twitter.

Владимир Кличко с дочерью (фото: twitter.com/haydenpanettier)

"Самый лучший отец в мире", - подписала фото 30-летняя актриса.

Под фото пользователи сети начали писать, что было бы здорово, если бы они снова возобновили отношения и поженились.

Актриса также показала и другое фото дочери, на котором девочка сидит с аквагримом на лице.

"Потрясающая", - подписала снимок Панеттьери.

При этом через некоторое время актриса удалила фотографии. Что стало причиной такого решения неизвестно.

Стоит отметить, что Кайя Евдокия живет в Украине вместе с Владимиром уже три года. Актриса общается с дочерью через видеосвязь.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери познакомились в 2009 году, но о их романе стало известно в 2010 году. В 2011 году пара решила разорвать отношения из-за своих напряженных графиков. Но со временем они возобновили отношения. В 2013 году пара обручилась.

В 2014 году стало известно о беременности Панеттьери. Это стало причиной переноса свадьбы. Их дочь Кайя Евдокия родилась 9 декабря 2014 года. Позже у актрисы началась послеродовая депрессия и пара разошлась.