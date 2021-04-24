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Владимир Кличко дал понять, когда вернется на ринг: красноречивое фото

Автор: Владимир Костырин

Легендарный украинский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заинтриговал поклонников красноречивым фото, "говорящим" о планах вернуться на ринг после окончания пандемии коронавируса.

Об этом можно судить из снимка Кличко на его странице в Facebook.

На кадре экс-чемпион улыбается, стоя возле доски с повешенными на крючки боксерскими перчатками и маской.

Так выдающийся спортсмен ответил на вопрос журналистов, какие у него самые большие чаяния по завершению эпидемии COVID-19.

Владимир Кличко намекнул о планах вернуться в бокс после завершения пандемии COVID-19 (фото: facebook.com/KlitschkoOfficial)

"Поговорка гласит: ''Картинка говорит больше тысячи слов!" Süddeutsche Zeitung
Magazin спросил меня, чего я жду больше всего, когда наконец закончится эпидемия... Смотрите сами..." - подписал Владимир фото-"ребус".

Многие расценили пост как намерение спортсмена снова заняться большим боксом и выйти на ринг. К такому выводу болельщиков также направляют недавние слова промоутера Кличко о незаконченном деле.

Владимир Кличко (фото: facebook.com/KlitschkoOfficial)

Напомним, Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы, таким образом он разделит эту честь со своим старшим братом Виталием, которого включили в Зал в 2018 году.

Кличко-младший выиграл голосование спустя 3 года после окончания профессиональной карьеры. Владимир провел 69 поединков на профи-ринге. В его активе 64 победы (54 - досрочно), а также титулы чемпиона мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.

Владимир провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда нокаутом уступил Энтони Джошуа. С тех пор он продолжает тренироваться и не опровергает слухи о том, что однажды может вернуться в ринг.

Кстати, недавно Владимир Кличко удивил сеть новым занятием. Спортсмен нашел себе увлечение во время карантина, которое не связано с боксом и тренировками - это рыбалка.

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