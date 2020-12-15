Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы

Церемония состоится в июне следующего года
Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко включен в Международный зал боксерской славы. Официальная церемония состоится 14 июня 2021 года в месте расположения музея - Канастоте (штат Нью-Йорк).
Об этом сообщается на сайте премии.
Вместе с ним в следующем году в Зал славы введут американцев Флойда Мейвезера (полусредний вес), Андре Уорда (полутяжелый вес), а также женщин-боксеров Лейлу Али и Энн Вулф.
Кличко впервые принимал участие в голосовании и был избран членами экспертного жюри среди 42 номинантов с первой попытки.
Boxing Hall of Fame Class of 2021! Wladimir @Klitschko @FloydMayweather @andreward @TheRealLailaAli , Ann Wolfe, Marian Trimiar, @MGoodmanMD , Davey Moore, Jackie Tonawanda, Freddie Brown, Jackie McCoy, George Kimball & Jay Larkin! More info here: https://t.co/b8hmKLyvEK: pic.twitter.com/05jG8FsApD— Boxing Hall of Fame (@BoxingHall) December 15, 2020
Владимир выиграл голосование, спустя три года после окончания профессиональной карьеры. Он провел 69 поединков на профи-ринге. В его активе 64 победы (54 - досрочно), а также титулы чемпиона мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.
Ранее боксер мог быть включен в Зал славы только через пять лет после завершения карьеры, но два года назад срок ожидания уменьшили до трех лет.
Напомним, что брат Владимира - Виталий Кличко стал первым украинцем, которого включили в Зал славы. Он удостоился этой чести в 2018 году.
Международный зал боксерской славы создан в США для выражения благодарности тем, кто внес большой вклад в развитие этого вида спорта.