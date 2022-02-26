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Владельцам домашних животных дали полезные советы в военное время

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Суббота 26 февраля 2022 11:10
Владельцам домашних животных дали полезные советы в военное время Фото: что делать владельцам домашних питомцев, если нужно уехать или бежать в укрытие (facebook.com/ayavnebesnemore)
Автор: Владимир Костырин

Война России против Украины третий день сопровождается авиаударами и обстрелами, и для граждан самыми безопасными местами являются укрытия и бомбоубежища. Украинцам дали рекомендации, как поступать с домашними питомцами в моменты опасности, когда сирены предупреждают об угрозе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Не следует оставлять домашних животных, лучше подготовиться к ситуации, когда потребуется экстренно покидать квартиры и свои дома, уезжать в другие регионы или бежать в укрытие.

"У многих есть домашние питомцы. Не оставляйте их в домах, ведь без вашей помощи и заботы они не могут. Помните об ответственности за тех, кого приручили. И берегите себя!" - говорится в публикации.

Что делать и как подготовиться

  • позаботьтесь о достаточном количестве корма и о переноске для животного
  • наклейте на ошейник наклейку с вашими контактными данными
  • по возможности отдайте домашнего питомца на некоторое время знакомым, которые смогут приютить его
  • если у вас нет своего авто, попросите друзей или знакомых перевезти животное в безопасное место.

Ранее сообщалось, что волонтеры запустили простой сервис, который поможет украинцам эвакуировать друг друга.

Напомним, переда этим в ГСЧС дали советы, как поддержать тревожных людей.

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