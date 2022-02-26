ru ua
Сб, 26 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Власникам домашніх тварин дали корисні поради у воєнний час

Новость на русском →
Субота 26 лютого 2022 11:10
Власникам домашніх тварин дали корисні поради у воєнний час Фото: що робити власникам домашніх тварин, якщо потрібно виїхати або бігти в укриття (facebook.com/ayavnebesnemore)
Автор: Володимир Костирін

Війна Росії проти України третій день супроводжується авіаударами і обстрілами, і для громадян найбезпечнішими місцями є укриття та бомбосховища. Українцям дали рекомендації, що робити з домашніми вихованцями в моменти небезпеки, коли сирени попереджають про загрозу.

Про це йдеться в повідомлення прес-служби Національної поліції України.

Не слід залишати домашніх тварин, краще підготуватися до ситуації, коли буде потрібно екстрено залишати квартири та свої будинки, їхати в інші регіони або бігти в укриття.

"У багатьох є домашні улюбленці. Не залишайте їх у помешканнях, адже без вашої допомоги й турботи вони не можуть. Пам'ятайте про відповідальність за тих, кого приручили. І бережіть себе!" - йдеться в публікації.

Що робити і як підготуватися

  • подбайте про достатню кількість корму і про перенесення для тварини
  • наклейте на нашийник наклейку з вашими контактними даними
  • по можливості віддайте домашнього улюбленця на деякий час знайомим, які зможуть прихистити його
  • якщо у вас немає свого авто, попросіть друзів або знайомих перевезти тварину в безпечне місце.

Раніше повідомлялося, що волонтери запустили простий сервіс, який допоможе українцям евакуювати одне одного.

Нагадаємо, перед цим У ДСНС дали поради, як підтримати тривожних людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
домашние животные
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога