Владелица известного бренда конфет попала в скандал из-за анекдота о "бандеровцах" на фоне Кремля

"Невестка Кернеса, сестра нардепа из "Слуги народа" Козака и дочь мэра города Сокиряны. Она ненавидит Украину и любит оккупантов. Выложила фото из Москвы с украинофобским "анекдотом", - написал Стерненко.

Несколько дней назад Привалова опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в Москве на фоне Кремля со своим мужем. В одном из комментариев ей напомнили, что такие снимки выставлять некорректно, на что она отреагировала анекдотом о "бандеровцах", один из которых опорожнился в свои штаны назло России.

Скриншот с Instagram

Стерненко призвал известные украинские торговые сети отказаться от сотрудничества с Приваловой, поскольку они торгуют ее печеньем.

"Распространите этот сообщение, чтобы больше людей знали и не покупали товары Юлии", - написал он.