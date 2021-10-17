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Власниця відомого бренду цукерок потрапила в скандал через анекдот про "бандерівців" на тлі Кремля

Автор: Styler

Юлія Привалова, яка є невісткою покійного мера Харкова Геннадія Кернеса і власницею відомого бренду цукерок ТМ Yaro, потрапила в скандал після того, як під фото на тлі Кремля написала українофобський анекдот.

Про цей інцидент розповів активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook.

"Невістка Кернеса, сестра нардепа зі "Слуги народу" Козака і дочка мера міста Сокиряни. Вона ненавидить Україну і любить окупантів. Виклала фото з Москви з українофобським "анекдотом", - написав Стерненко.

Кілька днів тому Привалова опублікувала в Instagram фото, на якому вона позує в Москві на тлі Кремля зі своїм чоловіком. В одному з коментарів їй нагадали, що такі знімки виставляти некоректно, на що вона відреагувала анекдотом про "бандерівців", один з яких спорожнився в свої штани на зло Росії.

Скріншот з Instagram

Стерненко закликав відомі українські торговельні мережі відмовитися від співпраці з Приваловою, оскільки вони торгують її печивом.

"Поширіть це повідомлення, щоб більше людей знали і не купували товари Юлії", - написав він.

Нагадаємо, відомий український актор знявся в російському серіалі і потрапив у гучний скандал.

Ми також писали про те, що скандал з Netflix черех "бандерівців" вичерпано.

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