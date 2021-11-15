Влад Яма признался, вернется ли в следующем сезоне "Танцев" на паркет в качестве участника
Вчера, 14 ноября, прошел четвертьфинал "Танцев со звездами", на котором участники танцевали не только со своими партнерами, но и вместе с судьями. Дмитрий Каднай и Алина Ли танцевали с Владом Ямой танго.
После завершения танца ведущий проекта Юрий Горбунов спросил Влада, скучает ли он по паркету, поскольку танцовщик ранее был участником проекта.
Он также спросил хореографа, готов ли он выйти в следующем сезоне на паркет в качестве участника. Яма ответил, что в судейском кресле он чувствует себя лучше.
"Если Зеленский вернется, то и я", - ответил Влад.
Дмитрий Каднай, Алина Ли и Влад Яма - Танго (видео: YouTube)
Напомним, танцор Дмитрий Дикусар попал в ДТП в Киеве. Он рассказал, что произошло на дороге. По его словам, женщина лет 60-65 засмотрелась в мобильный телефон и въехала в его задний бампер.
При этом виновница ДТП все отрицала, и говорила, что она не виновата.
Мы также писали о том, что солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о том, что на паркете "Танцев со звездами" она скинула 20 килограммов.
Она объяснила, что танцы отнимают много сил и энергии, поэтому участие в проекте так сильно сказалось на ее фигуре. Певица также призналась, что первой целью по снижению веса было облегчение жизни ее партнеру Юрию Мешкову, чтобы было не так сложно делать с ней поддержку.