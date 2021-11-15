ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Влад Яма признался, вернется ли в следующем сезоне "Танцев" на паркет в качестве участника

Новина українською →
Понедельник 15 ноября 2021 08:28
Влад Яма признался, вернется ли в следующем сезоне "Танцев" на паркет в качестве участника Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)
Автор: Роман Мирончук

Вчера, 14 ноября, прошел четвертьфинал "Танцев со звездами", на котором участники танцевали не только со своими партнерами, но и вместе с судьями. Дмитрий Каднай и Алина Ли танцевали с Владом Ямой танго.

После завершения танца ведущий проекта Юрий Горбунов спросил Влада, скучает ли он по паркету, поскольку танцовщик ранее был участником проекта.

Он также спросил хореографа, готов ли он выйти в следующем сезоне на паркет в качестве участника. Яма ответил, что в судейском кресле он чувствует себя лучше.

"Если Зеленский вернется, то и я", - ответил Влад.

Дмитрий Каднай, Алина Ли и Влад Яма - Танго (видео: YouTube)

Напомним, танцор Дмитрий Дикусар попал в ДТП в Киеве. Он рассказал, что произошло на дороге. По его словам, женщина лет 60-65 засмотрелась в мобильный телефон и въехала в его задний бампер.

При этом виновница ДТП все отрицала, и говорила, что она не виновата.

Мы также писали о том, что солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о том, что на паркете "Танцев со звездами" она скинула 20 килограммов.

Она объяснила, что танцы отнимают много сил и энергии, поэтому участие в проекте так сильно сказалось на ее фигуре. Певица также призналась, что первой целью по снижению веса было облегчение жизни ее партнеру Юрию Мешкову, чтобы было не так сложно делать с ней поддержку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Влад Яма Танцы со звездами
LITE
Праздник 15 ноября: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать в этот день
Праздник 15 ноября: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать в этот день