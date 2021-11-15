Влад Яма признался, вернется ли в следующем сезоне "Танцев" на паркет в качестве участника

Вчера, 14 ноября, прошел четвертьфинал "Танцев со звездами", на котором участники танцевали не только со своими партнерами, но и вместе с судьями. Дмитрий Каднай и Алина Ли танцевали с Владом Ямой танго.

После завершения танца ведущий проекта Юрий Горбунов спросил Влада, скучает ли он по паркету, поскольку танцовщик ранее был участником проекта.

"Если Зеленский вернется, то и я", - ответил Влад.

Он также спросил хореографа, готов ли он выйти в следующем сезоне на паркет в качестве участника. Яма ответил, что в судейском кресле он чувствует себя лучше.

Напомним, танцор Дмитрий Дикусар попал в ДТП в Киеве. Он рассказал, что произошло на дороге. По его словам, женщина лет 60-65 засмотрелась в мобильный телефон и въехала в его задний бампер.

При этом виновница ДТП все отрицала, и говорила, что она не виновата.

Мы также писали о том, что солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о том, что на паркете "Танцев со звездами" она скинула 20 килограммов.

Она объяснила, что танцы отнимают много сил и энергии, поэтому участие в проекте так сильно сказалось на ее фигуре. Певица также призналась, что первой целью по снижению веса было облегчение жизни ее партнеру Юрию Мешкову, чтобы было не так сложно делать с ней поддержку.