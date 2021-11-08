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Солистка KAZKA скинула аж 20 кг: фото звезды "до" и "после"

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Понедельник 08 ноября 2021 11:13
Солистка KAZKA скинула аж 20 кг: фото звезды "до" и "после" Александра Зарицкая похудела на 20 кг (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, похудела за период участия в шоу "Танцы со звездами" на 20 кг. Как объяснила украинская певица, танцы отнимают много сил и энергии, поэтому участие в проекте сильно сказалось на ее фигуре.

Как ей это удалось и как выглядела звезда "до" и "после" – читайте ниже.

Как призналась Зарицкая перед одним из эфиров на "1+1", за первые пять недель на шоу "Танцы со звездами" ей удалось похудеть на 12 кг.

Она призналась, что первая цель по снижению веса была для того, чтобы ее партнеру Юрию Мешкову было не так сложно делать с ней поддержку.

Как Александра Зарицкая выглядела "до"

Ранее артистка признавалась в интервью, что стала намного спокойнее реагировать на негативные комментарии хейтеров. Однако свою фигуру она тогда не воспринимала на все 100%. Самый комфортный вес для Зарицкой – 80 кг.

Сколько артистка весит на данный момент – неизвестно, но солистка KAZKA признается, что ей сейчас очень нравится ее новая форма и эти 20 кг ей точно очень мешали.

Солистка KAZKA скинула аж 20 кг: фото звезды &quot;до&quot; и &quot;после&quot;Солистка KAZKA скинула аж 20 кг: фото звезды &quot;до&quot; и &quot;после&quot;Солистка KAZKA скинула аж 20 кг: фото звезды &quot;до&quot; и &quot;после&quot;Солистка KAZKA скинула аж 20 кг: фото звезды &quot;до&quot; и &quot;после&quot;

Фото: Александра Зарицкая в 2020 году (instagram.com/kazka.band)

Как Александра Зарицкая выглядит сейчас

Фанаты артистки отметили, что Зарицкая сильно похудела во время участия в шоу "Танцы со звездами".

После каждого эфира на ее странице появляются сотник комментариев о том, что она стала выглядеть просто невероятно.

Солистка KAZKA скинула аж 20 кг: фото звезды &quot;до&quot; и &quot;после&quot;Солистка KAZKA скинула аж 20 кг: фото звезды &quot;до&quot; и &quot;после&quot;Солистка KAZKA скинула аж 20 кг: фото звезды &quot;до&quot; и &quot;после&quot;Солистка KAZKA скинула аж 20 кг: фото звезды &quot;до&quot; и &quot;после&quot;Солистка KAZKA скинула аж 20 кг: фото звезды &quot;до&quot; и &quot;после&quot;Солистка KAZKA скинула аж 20 кг: фото звезды &quot;до&quot; и &quot;после&quot;

Фото: Александра Зарицкая в 2021 году (instagram.com/kazka.band)

Напомним, ранее мы писали о том, что Александра Зарицкая вылетела из шоу "Танцы со звездами" за шаг до четвертьфинала.

А также рассказывали о том, что Зарицкая сообщила, почему рассталась с любимым человеком.

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KAZKA Александра Зарицкая
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