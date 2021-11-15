Влад Яма зізнався, чи повернеться в наступному сезоні "Танців" на паркет в якості учасника
Вчора, 14 листопада, пройшов чвертьфінал "Танців з зірками", на якому учасники танцювали не тільки зі своїми партнерами, а й разом з суддями. Дмитро Каднай і Аліна Лі танцювали з Владом Ямою танго.
Після завершення танцю Ведучий проєкту Юрій Горбунов запитав Влада, чи сумує він за паркетом, оскільки танцівник раніше був учасником проєкту.
Він також запитав хореографа, чи готовий він вийти в наступному сезоні на паркет в якості учасника. Яма відповів, що в суддівському кріслі він почуває себе краще.
"Якщо Зеленський повернеться, то і я", - відповів Влад.
Дмитро Каднай, Аліна Лі і Влад Яма -Танго (відео: YouTube)
Нагадаємо, танцюрист Дмитро Дікусар потрапив у ДТП у Києві. Він розповів, що сталося на дорозі. За його словами, жінка років 60-65 задивилася в мобільний телефон і в'їхала в його задній бампер.
При цьому винуватиця ДТП все заперечувала, і говорила, що вона не винна.
Ми також писали про те, що солістка популярного українського гурту Kazka Олександра Зарицька розповіла про те, що на паркеті "Танців з зірками" вона скинула 20 кілограмів.
Вона пояснила, що танці забирають багато сил і енергії, тому участь в проекті так сильно позначилося на її фігурі. Співачка також зізналася, що першою метою по зниженню ваги було полегшення життя її партнеру Юрію Мєшкову, щоб було не так складно робити з нею підтримку.