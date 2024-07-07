Влад Яма перейшов на російську і показав, як розважається у США
Український хореограф Влад Яма, який втік до США на початку повномасштабного вторгнення РФ, показав свій "патріотизм", перейшовши на мову країни-окупанта Росії.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram танцівника.
Так, поки колеги судді "Танців із зірками" воюють на фронті, він відправився у подорож Америкою.
Звідти артист публікує неоднозначні фото та відео, до яких більшість його фоловерів досі не можуть звикнути.
Влад Яма продовжує викладати неоднозначні сторіс(фото: instagram.com/vladyama_official)
Судячи з останньої stories знаменитості, він зараз перебуває в штаті Арізона.
"Без слов, без фильтров", - підписав хореограф російською мовою світлину, на якій зафіксовані місцеві кам’яні хвилі.
Влад Яма повернувся до російської мови (фото: instagram.com/vladyama_official)
До слова, мова окупанта з'являється на сторінці Влада Ями вже не вперше.
Нещодавно він вирішив викладати танці жителям Майамі, в партнерстві з російськомовною колегою-українкою Марією Гнатенко.
Танцівник перепостів кілька її відео, де рекламував свою студію танців російською.
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Нагадаємо, від початку війни Яма проживає в Америці. Існують чутки, що він заплатив значну суму прикордонникам, щоб покинути країну.
За цей від'їзд його неодноразово критикували.
Якщо раніше хореограф з’являвся у соцмережах рідко, зараз він активно веде Instagram.
Нещодавно Влад Яма розповів, як заробляє на життя в Америці.
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