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Влад Яма перешел на русский и показал, как развлекается в США

Воскресенье 07 июля 2024 13:54
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Влад Яма перешел на русский и показал, как развлекается в США Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский хореограф Влад Яма, который сбежал в США в начале полномасштабного вторжения РФ, показал свой "патриотизм", перейдя на язык страны-оккупанта России.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram танцовщика.

Так, пока коллеги судьи "Танців із зірками" воюют на фронте, он отправился в путешествие по Америке.

Оттуда артист публикует неоднозначные фото и видео, к которым большинство его фолловеров до сих пор не могут привыкнуть.

Влад Яма перешел на русский и показал, как развлекается в США

Влад Яма перешел на русский и показал, как развлекается в США

Влад Яма продолжает выкладывать неоднозначные сторис (фото: instagram.com/vladyama_official)

Судя по последней stories знаменитости, он сейчас находится в штате Аризона.

"Без слов, без фильтров", - подписал хореограф на русском языке фотографию, на которой запечатлены местные каменные волны.

Влад Яма перешел на русский и показал, как развлекается в США

Влад Яма вернулся к русскому языку (фото: instagram.com/vladyama_official)

К слову, язык оккупанта появляется на странице Влада Ямы уже не впервые.

Недавно он решил преподавать танцы жителям Майами, в партнерстве с русскоязычной коллегой-украинкой Марией Гнатенко.

Танцовщик перепостил несколько ее видео, где рекламировал свою студию танцев на русском.

Влад Яма перешел на русский и показал, как развлекается в США

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Напомним, с начала войны Яма проживает в Америке. Существуют слухи, что он заплатил значительную сумму пограничникам, чтобы покинуть страну.

За этот отъезд его неоднократно критиковали.

Если раньше хореограф появлялся в соцсетях редко, сейчас он активно ведет Instagram.

Недавно Влад Яма рассказал, как зарабатывает на жизнь в Америке.

Также мы писали о 5 скандальных артистах, выехавших из Украины на фоне войны.

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