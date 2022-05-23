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Як смачно замаринувати скумбрію, щоб вона вийшла соковитою: простий рецепт

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Понеділок 23 травня 2022 19:48
Як смачно замаринувати скумбрію, щоб вона вийшла соковитою: простий рецепт Як приготувати скупбрію (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Скумбрія є однією з найулюбленіших риб багатьох. Вона є бюджетною та не містить багато кісток. Однак, щоб страва вийшла смачною, варто знати, як правильно замаринувати.

Рецептом приготування ніжної запеченої скумбрії поділилась фудблогерка kate.nora.blog в Instagram.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • скумбрія заморожена - 2 шт;
  • лимон - 1 шт;
  • петрушка - 1 пучок;
  • хрін маринований - 2-3 ст. л;
  • йогурт (не солодкий) - 200 мл;
  • олія - 1 ст. л;
  • сіль.

Спосіб приготування:

Спочатку рибу потрібно добре почистити, промити і протерти паперовим рушником. Далі потрібно зробити надрізи до хребта з обох сторін та просолити.

Також розрізи варто покласти шматочки лимона. Після цього варто подрібнити петрушку, додати 1 ст. л. олії та пів чайної ложки лимонного соку. Все це ретельно перемішайте та покладіть в всередину риби.

Два шматочка фольги змастіть фольгою та викладіть рибу. Загорніть її, щоб не витікала рідина.

Страву необхідно покласти на деко або, а прямокутну форму.

Запікати потрібно за температури 180 градусів 30 хвилин. В процесі приготування варто відкрити фольгу, щоб утворилась скоринка.

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