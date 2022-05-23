Як смачно замаринувати скумбрію, щоб вона вийшла соковитою: простий рецепт
Скумбрія є однією з найулюбленіших риб багатьох. Вона є бюджетною та не містить багато кісток. Однак, щоб страва вийшла смачною, варто знати, як правильно замаринувати.
Рецептом приготування ніжної запеченої скумбрії поділилась фудблогерка kate.nora.blog в Instagram.
Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
- скумбрія заморожена - 2 шт;
- лимон - 1 шт;
- петрушка - 1 пучок;
- хрін маринований - 2-3 ст. л;
- йогурт (не солодкий) - 200 мл;
- олія - 1 ст. л;
- сіль.
Спосіб приготування:
Спочатку рибу потрібно добре почистити, промити і протерти паперовим рушником. Далі потрібно зробити надрізи до хребта з обох сторін та просолити.
Також розрізи варто покласти шматочки лимона. Після цього варто подрібнити петрушку, додати 1 ст. л. олії та пів чайної ложки лимонного соку. Все це ретельно перемішайте та покладіть в всередину риби.
Два шматочка фольги змастіть фольгою та викладіть рибу. Загорніть її, щоб не витікала рідина.
Страву необхідно покласти на деко або, а прямокутну форму.
Запікати потрібно за температури 180 градусів 30 хвилин. В процесі приготування варто відкрити фольгу, щоб утворилась скоринка.
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