Вкусно, быстро и полезно: готовим запеканку из цветной капусты с сыром
Запеканка из цветной капусты - вкусно, быстро, легко добавить пользы и вкуса к своему рациону. Цветная капуста содержит много витаминов и клетчатки и не вредит вашей фигуре.
Рецептом поделилась в Instagram нутрициолог-блогер YuliyaON.
Ингредиенты:
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- 1 головка цветной капусты (можно замороженная, но сейчас сезон, берите свежую)
- 130 г творога
- 4 яйца;
- ½ Чайной ложки соли
- 1 щепотка перца
- 1-2 ч. л. сушеного лука
- 150 г сметаны
- масло для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Замороженную капусту просто разморозьте, а свежую немножко приварите.
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2. Сыр натрите на крупной терке. Яйца взбейте с солью, перцем, сушеным луком и сметаной. Добавьте 100 г сыра и перемешайте.
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3. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите капусту, добавьте яично-сметанный соус и посыпьте оставшимся сыром.
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4. Выпекайте 25-30 минут при температуре 180°.
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