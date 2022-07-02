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Вкусно, быстро и полезно: готовим запеканку из цветной капусты с сыром

Новина українською →
Суббота 02 июля 2022 20:05
Вкусно, быстро и полезно: готовим запеканку из цветной капусты с сыром Запеканка из цветной капусты (скриншот с видео)
Автор: Марина Настевич

Запеканка из цветной капусты - вкусно, быстро, легко добавить пользы и вкуса к своему рациону. Цветная капуста содержит много витаминов и клетчатки и не вредит вашей фигуре.

Рецептом поделилась в Instagram нутрициолог-блогер YuliyaON.

Ингредиенты:

  • 1 головка цветной капусты (можно замороженная, но сейчас сезон, берите свежую)
  • 130 г творога
  • 4 яйца;
  • ½ Чайной ложки соли
  • 1 щепотка перца
  • 1-2 ч. л. сушеного лука
  • 150 г сметаны
  • масло для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Замороженную капусту просто разморозьте, а свежую немножко приварите.

2. Сыр натрите на крупной терке. Яйца взбейте с солью, перцем, сушеным луком и сметаной. Добавьте 100 г сыра и перемешайте.

3. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите капусту, добавьте яично-сметанный соус и посыпьте оставшимся сыром.

4. Выпекайте 25-30 минут при температуре 180°.

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