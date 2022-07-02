Смачно, швидко і корисно: готуємо запіканку з цвітної капусти з сиром
Запіканка з цвітної капусти - смачно, швидко, легко додати користі та смаку до свого раціону. Цвітна капуста містить багато вітамінів і клітковини і не шкодить вашій фігурі.
Рецептом поділилася в Instagram нутриціолог-блогер YuliyaON.
Інгредієнти:
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- 1 головка цвітної капусти (можна заморожена, але зараз сезон, беріть свіжу)
- 130 г сиру
- 4 яйця;
- ½ чайної ложки солі
- 1 щіпка перцю
- 1-2 ч л сушеної цибулі
- 150 г сметани
- олія для змащування форми⠀
Спосіб приготування:
1. Заморожену капусту просто розморозьте, а свіжу трошки приваріть.
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2. Сир натріть на великій тертці. Яйця збийте із сіллю, перцем, сушеною цибулею та сметаною. Додайте 100 г сиру та перемішайте.
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3. Форму для запікання змастіть олією. Викладіть капусту, додайте яєчно-сметанний соус і посипте сиром, що залишився.
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4. Випікайте 25–30 хвилин за температури 180°.
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