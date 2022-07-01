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Летний борщ по рецепту Клопотенко: не только вкусный, но и освежающий!

Новина українською →
Пятница 01 июля 2022 16:01
Летний борщ по рецепту Клопотенко: не только вкусный, но и освежающий! Летний борщ от Клопотенко (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

С 1 июля 2022 года борщ внесен в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО и теперь "Культура приготовления украинского борща" находится под охраной.

А знаете ли вы, что такое красный зеленый борщ? Это по-летнему освежающее вкусное блюдо, которое издавна готовили со свекольным квасом и ботвой. Борщ зеленый за счет собственно зелени, а красный - из-за добавления свекольного кваса.

Кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился пошаговым рецептом летнего борща с фото - попробуйте приготовить и вы.

Как приготовить холодный зеленый борщ:

Ингредиенты:

  • 2 крупных свеклы (сырых)
  • 2 свеклы (вареной или запеченной)
  • 1 стакан хлебного кваса
  • 1 пучок щавеля
  • 2 картофеля (вареных в мундире)
  • 1 ст. л. сладкой горчицы (на порцию)
  • 80 г мангольда (или микса салатов)
  • по вкусу соль и перец

Процесс приготовления с фото:

Подготовьте все ингредиенты для приготовления освежающего летнего холодного борща.

Летний борщ по рецепту Клопотенко: не только вкусный, но и освежающий!

Сырую свеклу (2 шт.) очистите и нарежьте произвольными крупными кусочками.

Летний борщ по рецепту Клопотенко: не только вкусный, но и освежающий!

Затем выжмите сок с помощью соковыжималки. Я использовал шнековую соковыжималку, но вы можете взять любую другую.

Летний борщ по рецепту Клопотенко: не только вкусный, но и освежающий!

Соедините полученный фреш с 1 стаканом хлебного кваса. Соотношение должно получиться примерно 1: 1, количество фреша зависит от размера свеклы. Добавьте немного соли по вкусу.

Летний борщ по рецепту Клопотенко: не только вкусный, но и освежающий!

Две запеченных или отваренных свеклы очистите от кожуры и нарежьте средними кубиками.

Летний борщ по рецепту Клопотенко: не только вкусный, но и освежающий!

Две отваренных в мундире картофелины очистите и нарежьте примерно такими же кубиками, как и свеклу. Соедините овощи в одной большой миске.

Летний борщ по рецепту Клопотенко: не только вкусный, но и освежающий!

Мангольд тоже помойте и крупно порубите. Если у вас достаточно мелкие ростки свеклы, можно оставить их целыми. Переложите зелень в миску к овощам.

Летний борщ по рецепту Клопотенко: не только вкусный, но и освежающий!

Хорошо помойте пучок щавеля и достаточно крупно порубите листья, предварительно отрезав стебли.

Летний борщ по рецепту Клопотенко: не только вкусный, но и освежающий!

Выложите щавель в миску к остальным ингредиентам и добавьте соль и перец по вкусу.

Летний борщ по рецепту Клопотенко: не только вкусный, но и освежающий!

В каждую тарелку, в которой будете подавать холодный борщ, выложите по 1 ч. л. сладкой горчицы.

Летний борщ по рецепту Клопотенко: не только вкусный, но и освежающий!

Добавьте картофель, кубики запеченной свеклы, зелень и залейте смесью свекольного сока и кваса.

Летний борщ по рецепту Клопотенко: не только вкусный, но и освежающий!

Ранее мы сообщали, какая секретная добавка в борщ сделает его в разы вкуснее.

А также писали, что украинка рассекретила рецепт настоящего украинского борща на страницах The New York Times.

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