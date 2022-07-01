Летний борщ по рецепту Клопотенко: не только вкусный, но и освежающий!
С 1 июля 2022 года борщ внесен в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО и теперь "Культура приготовления украинского борща" находится под охраной.
А знаете ли вы, что такое красный зеленый борщ? Это по-летнему освежающее вкусное блюдо, которое издавна готовили со свекольным квасом и ботвой. Борщ зеленый за счет собственно зелени, а красный - из-за добавления свекольного кваса.
Кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился пошаговым рецептом летнего борща с фото - попробуйте приготовить и вы.
Как приготовить холодный зеленый борщ:
Ингредиенты:
- 2 крупных свеклы (сырых)
- 2 свеклы (вареной или запеченной)
- 1 стакан хлебного кваса
- 1 пучок щавеля
- 2 картофеля (вареных в мундире)
- 1 ст. л. сладкой горчицы (на порцию)
- 80 г мангольда (или микса салатов)
- по вкусу соль и перец
Процесс приготовления с фото:
Подготовьте все ингредиенты для приготовления освежающего летнего холодного борща.
Сырую свеклу (2 шт.) очистите и нарежьте произвольными крупными кусочками.
Затем выжмите сок с помощью соковыжималки. Я использовал шнековую соковыжималку, но вы можете взять любую другую.
Соедините полученный фреш с 1 стаканом хлебного кваса. Соотношение должно получиться примерно 1: 1, количество фреша зависит от размера свеклы. Добавьте немного соли по вкусу.
Две запеченных или отваренных свеклы очистите от кожуры и нарежьте средними кубиками.
Две отваренных в мундире картофелины очистите и нарежьте примерно такими же кубиками, как и свеклу. Соедините овощи в одной большой миске.
Мангольд тоже помойте и крупно порубите. Если у вас достаточно мелкие ростки свеклы, можно оставить их целыми. Переложите зелень в миску к овощам.
Хорошо помойте пучок щавеля и достаточно крупно порубите листья, предварительно отрезав стебли.
Выложите щавель в миску к остальным ингредиентам и добавьте соль и перец по вкусу.
В каждую тарелку, в которой будете подавать холодный борщ, выложите по 1 ч. л. сладкой горчицы.
Добавьте картофель, кубики запеченной свеклы, зелень и залейте смесью свекольного сока и кваса.
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