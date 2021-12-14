Вкусная заливная рыба по старинному и очень простому рецепту: больше не "гадость"!

Пошаговое приготовление заливного судака

Очищенного и вымытого судака нарезать на куски. Кости, голову без жабер, зачистки и икру сложить в кастрюлю, прибавить коренья, лук, соль, лавровый лист (1-2 листка), залить водой и поставить варить.

Через 15-20 минут в эту же кастрюлю положить для варки куски судака.

Когда куски рыбы будут готовы, вынуть их шумовкой, уложить на блюдо в форме целой рыбы, но с небольшими промежутками между кусками, и поставить блюдо в холодное место.

Получившийся от варки рыбы бульон слить и приготовить 2-2,5 стакана желе, т. е. растворить размоченный желатин, вскипятить и процедить через салфетку.

Каждый кусок судака украсить ломтиками лимона, моркови, нарезанной в виде звездочек, листиком зелени и залить полученным желе в два-три приема, чтобы украшения не сдвинулись с места, а куски судака были залиты желе.

Блюдо держать в холодном месте, пока желе не застынет. К заливному судаку можно подать красную капусту, картофельный салат, огурцы свежие и соленые, а также соус майонез.

Ингредиенты: на 1 судак (1000-1200 г) - 10-12 г желатина, по 1 шт. кореньев (морковь, петрушка, пастернак, сельдерей - на выбор), головка лука, лавровый лист, соль.

Скрин: Рецепт заливного судака из "Книги"

Впервые уникальная поваренная книга была издана в 1939 году

Второе издание "Книги о вкусной и здоровой пище" вышло уже в 1952-м году фантастическим тиражом в 8 млн экземпляров.

В книгу вошло много рецептов еще досоветских времен, которые обычному человеку с зарплатой в 120 рублей, видящему голые полки в магазине, было не осилить. К примеру, про "майонез из дичи", "мясо краба" или "каперсы" можно было только почитать.

Тем не менее для советских людей это было своего рода "кулинарной библией". Кроме рецептов там было много кухонных лайфхаков. В книге 424 страницы, а форматом она больше стандарта А4.