Вкусная заливная рыба по старинному и очень простому рецепту: больше не "гадость"!

Заливная рыба - несправедливо обиженное блюдо с давней историей. Она уже многие годы ассоциируется в крылатой фразой "Какая гадость эта ваша заливная рыба..." из новогоднего фильма "Ирония судьбы".
Но с рыбой так нельзя. Во-первых, это красиво, во-вторых - вкусно, а, в-третьих, по утверждению доктора Комаровского, рыбу нужно есть всем по 2-4 порции в неделю (это 280-560 граммов).
Попробуем реабилитировать в материале Styler это блюдо рецептом заливного судака из "Книги о вкусной и здоровой пище" 1964 года.
Ингредиенты: на 1 судак (1000-1200 г) - 10-12 г желатина, по 1 шт. кореньев (морковь, петрушка, пастернак, сельдерей - на выбор), головка лука, лавровый лист, соль.
Скрин: Рецепт заливного судака из "Книги"
Второе издание "Книги о вкусной и здоровой пище" вышло уже в 1952-м году фантастическим тиражом в 8 млн экземпляров.
В книгу вошло много рецептов еще досоветских времен, которые обычному человеку с зарплатой в 120 рублей, видящему голые полки в магазине, было не осилить. К примеру, про "майонез из дичи", "мясо краба" или "каперсы" можно было только почитать.
Тем не менее для советских людей это было своего рода "кулинарной библией". Кроме рецептов там было много кухонных лайфхаков. В книге 424 страницы, а форматом она больше стандарта А4.
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