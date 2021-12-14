Смачна заливна риба за старовинним і дуже простим рецептом: більше не "гадость"!

Покрокове приготування заливного судака

Очищеного і вимитого судака нарізати на шматки. Кістки, голову без зябер, зачистки і ікру скласти в каструлю, додати коріння, цибулю, сіль, лавровий лист (1-2 листка), залити водою і поставити варити.

Через 15-20 хвилин в цю ж каструлю покласти для варіння шматки судака.

Коли шматки риби будуть готові, вийняти їх шумівкою, укласти на блюдо у формі цілої риби, але з невеликими проміжками між шматками, і поставити блюдо в холодне місце.

Одержаний від варіння риби бульйон злити і приготувати 2-2,5 склянки желе, тобто розчинити розмочений желатин, закип'ятити і процідити через серветку.

Кожен шматок судака прикрасити скибочками лимона, моркви, нарізаної у вигляді зірочок, листочком зелені і залити отриманим желе в два-три прийоми, щоб прикраси не зрушилися з місця, а шматки судака були залиті желе.

Страву тримати в холодному місці, поки желе не застигне. До заливного судака можна подати червону капусту, картопляний салат, огірки свіжі і солоні, а також соус майонез.

Інгредієнт: на 1 судак (1000-1200 г) - 10-12 г желатину, по 1 шт. коріння (морква, петрушка, пастернак, селера - на вибір), головка цибулі, лавровий лист, сіль.

Скрін: Рецепт заливного судака з "Книги"

Вперше унікальна куховарська книга була видана в 1939 році

Друге видання "Книги про смачну і здорову їжу" вийшло вже в 1952-му році фантастичним тиражем у 8 млн примірників.

До книги увійшло багато рецептів ще дорадянських часів, які звичайній людині з зарплатою в 120 рублів, що бачить голі полиці в магазині, було не подужати. Наприклад, про "майонез з дичини", "м'ясо краба" або "каперси" можна було тільки почитати.

Проте для радянських людей це було свого роду "кулінарною біблією". Крім рецептів там було багато кухонних лайфхаків. У книзі 424 сторінки, а форматом вона більше стандарту А4.