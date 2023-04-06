Вкриті мікробами та шкодять здоров'ю: якими мочалками для душу користуватися не можна

Чому губки для душу шкідливі

Як пояснює дерматолог, доктор медичних наук Мелісса Піліанг із клініки Клівленда, за своєю природою губки мають безліч затишних куточків та тріщин, а також пори.

Коли люди використовують губку для видалення відмерлих клітин шкіри, вони осідають в цих затишних куточках та тріщинах. А це готує ґрунт для розмноження бактерій.

"Ви використовуєте їх у вологому середовищі, а потім залишаєте в душі, де теж постійно вологе середовище. Вони ніколи повністю не висихають, тому мочалка - чудове середовище для розмноження бактерій", - пояснює вона.

Такі губки можуть містити грибкові організми, які спричиняють шкірні інфекції.

"От чому важливо стежити за чистотою мочалок, регулярно їх міняти та використовувати обережно - не тріть занадто сильно", - наголошує дерматолог.

Які мочалки для душу вибрати

Махрова мочалка. Такі можна зустріти в шафах наших батьків і бабусь, а ще вони популярні досі в європейських країнах. Але це не найкращий вибір, тому що чим частіше бавовна контактує з водою, тим крихкішою вона стає.

Вам здається, що тканина допомагає кращому відлущуванню шкіри, але насправді є ризик пошкодити шкіру, створити крихітні ушкодження, які призведуть до запалення.

Крім того, з такої мочалки складно видалити мікрочастинки мертвої шкіри, і мікроби можуть розмножуватися там навіть якщо ви ретельно промиєте її після душу.

Мочалка із люфи. Технічно, то взагалі не мочалка, але багато хто нею користується, тому що вона натурального походження. На їхню довговічність впливає те, як їх доглядають.

Люфа очищає з тіла відмерлі клітини тіла, які потім накопичуються у всіх куточках волокнистої поверхні. Після миття її залишають у ванній – і період до наступного миття стає відмінним періодом для культивації бактерій. Середовище в душі - вологе і приємне, в ньому мало циркуляції повітря.

Мочалки із синтетичних матеріалів. Зазвичай такі мочалки стійкі до плям, вони не мнуться, обробляються хімічними перфторовими речовинами. Синтетичні волокна не вбирають воду та не регулюють температуру. І це також створює відмінне середовище для розмноження бактерій.

Бамбукові мочалки. Такі мочалки більше підходять тілу, але мають недоліки. Зазвичай вони жорсткіші від інших і потрібно ретельно підбирати для своєї шкіри - щоб не дряпали, перевіряйте їх.

Користуватися такими мочалками не рекомендується щодня і потрібно, щоб шкіра встигала відновитися. Ще таку губку можна прати та обробляти від мікробів.

Як доглядати за мочалкою для душу

1. Після використання добре промивайте мочалку, струшуйте від води та вішайте у прохолодному місці. Забирайте її з душу або іншого місця, де волого і тепло.

2. Не використовуйте мочалки кілька днів після гоління. Бактерії можуть проникнути у вашу шкіру через будь-який поріз чи подряпину на ногах, чи під пахвами. Лікар Піліанг рекомендує використовувати губку в душі не частіше 2 разів на тиждень.

3. Не використовуйте мочалку для обличчя або статевих органів. Ці частини тіла дуже чутливі й вам точно не захочеться терти їх мочалкою.

4. Проводьте очищення мочалки щотижня. "Незалежно від того, яку мочалку ви використовуєте, ви повинні чистити її не рідше ніж один раз на тиждень", - підкреслює дерматолог.

Для цього потрібно замочити губку в розведеному розчині миючого засобу, а потім ретельно промити. Можна випрати губку в посудомийній або пральній машині.

5. Регулярно змінюйте мочалки. Якщо у вас натуральна губка, її потрібно міняти кожні 3-4 тижні. Якщо штучна, її вистачить на 2 місяці. Варто позбавитися мочалки, якщо на ній з'явилися плями або неприємний запах.