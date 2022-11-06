77-річна зоозахисниця врятувала майже тисячу тварин у Гостомелі під час окупації

77-річна зоозахисниця з Києва Ася Серпинська на початку повномасштабного вторгнення Росії вивезла з Гостомеля, який на той час був захоплений окупантами, майже тисячу тварин - мешканців створеного нею притулку.

Як це вдалося зробити, пенсіонерка та президентка Київського товариства захисту тварин розповіла музею " Голосу Мирних ".

Кандидатка фізико-математичних наук Ася Вільгельмівна Серпинська понад 20 років тому, заклавши свою квартиру у столиці, купила ангар у Гостомелі, де облаштувала великий притулок для тварин.

Там знайшли нову домівку собаки та кішки, яких жінка уважно доглядала.

У гостомельському притулку для тварин проживає майже тисяча собак та котів (фото: civilvoicesmuseum.org)

24 лютого о 7 ранку Серпинську розбудив чоловік і розповів про російську велику інтервенцію.

"Як вам сказати? Не те що страшно - моторошно стало... Перша думка - що буде з притулком? Там люди, тварини... Вони на мене чекають, на мене сподіваються", - згадує той день зоозахисниця. Вона вирішила, що треба туди поспішати.

З Києва вона доїхала до Ірпеня маршруткою. Далі до Гостомеля можна було йти лише пішки - а це близько 8 кілометрів. Поруч у цей час аеропорт піддавався авіаударам, було чути вибухи та видно дим.

Серпинська зазначає, що в неї почуття відповідальності було сильніше за відчуття страху.

"Щоб не гинули люди та тварини, потрібно, щоб кожен на своєму місці відповідав за свою роботу", - каже жінка.

Ася Серпинська розповіла, як вдалося врятувати тварин (фото: civilvoicesmuseum.org)

Наступного дня до притулку зайшли російські загарбники. Окупанти розпитували, де тут у місті українські військові, чи є зброя тощо.

Ася Вільгельмівна, за спиною якої на той момент перебували люди та тварини, намагалася відповідати ввічливо, щоб не спровокувати стрілянину.

Проте один із російських солдатів все одно відкрив вогонь по собаках за те, що ті на нього гавкали. Один пес одразу був убитий, другий отримав поранення.

Тоді ж, 25 лютого, внаслідок обстрілу притулок для тварин залишився без водопостачання, оскільки перестав працювати електрична помпа.

За словами Серпинської, у них завжди був значний запас продовольства, а замість електрики та газу були дрова.

"А от коли закінчилася вода, стало страшно", - згадує жінка.

Ася Серпинська у притулку для тварин у Гостомелі не могла залишити улюбленців напризволяще під час окупації (фото: civilvoicesmuseum.org)

Чоловік Асі Вільгельмівни, щоби можна було жити далі, привіз під обстрілами генератор, який волонтери допомогли знайти.

Сам притулок за час окупації отримав пошкодження через регулярні обстріли - у будівлі були вибиті вікна, постраждав дах та стіни.

Коли із Гостомелю вигнали російських окупантів, зоозахисники зайнялися відновлювальними роботами та ремонтом приміщення.

Наразі притулок для тварин ремонтують (фото: civilvoicesmuseum.org)