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Вкопали миллионы: под Киевом рухнул новый пешеходный мост (фото)

STYLERПроисшествия    08.07.2019 - 13:48
Вкопали миллионы: под Киевом рухнул новый пешеходный мост (фото)
В Ирпене рухнул новый пешеходный мост (коллаж: РБК-Украина)

Пешеходный мост не выдержал пешеходов

Новый пешеходный мост на набережной в Ирпене Киевской области рухнул во время празднования Ивана Купала вечером 6 июля. Об этом на странице Facebook-паблика Ирпень Daily сообщила журналистка Михайлина Скорик-Шкаровская.

Отметим, что даже после того, как мост провалился, по нему продолжали ходить люди и даже с маленькими детьми. Мост перекрыли лишь в 23:00.

Вкопали миллионы: под Киевом рухнул новый пешеходный мост (фото)

В Ирпене рухнул новый пешеходный мост (фото: facebook.com/mikhailyna.skoryk)

К слову, мост соорудили совсем недавно - чуть больше года назад. Он попросту не выдержал большого потока людей, которые вышли на народные гуляния в праздник Ивана Купала.

Вкопали миллионы: под Киевом рухнул новый пешеходный мост (фото)

В Ирпене рухнул новый пешеходный мост (фото: facebook.com/mikhailyna.skoryk)

Журналистка пишет, что на сообружения этого моста из бюджета было потрачено 15 миллионов гривен. Теперь на его ремонт необходимо будет потратить еще одну баснословную сумму.

Вкопали миллионы: под Киевом рухнул новый пешеходный мост (фото)

В Ирпене рухнул новый пешеходный мост (фото: facebook.com/mikhailyna.skoryk)

"Он просто не выдержал людского потока, который бывший глава города собрал на Ивана Купала. Как говорится, не прошел краш-тест.", - пишет Михайлина Скорик-Шкаровская.

Вкопали миллионы: под Киевом рухнул новый пешеходный мост (фото)

В Ирпене рухнул новый пешеходный мост (скрин: facebook.com/mikhailyna.skoryk)

Ранее сообщалось, что мажора на Mercedes GL 500, который 17 июня решил покатать девушек по новому киевскому пешеходному мосту со стеклянными площадками для обозрения, привлекли к административной ответственности. Отметим, что размер штрафа рассмешил пользователей сети.

К слову, попытки прокатиться с ветерком по новому пешеходному мосту участились. Так, совсем недавно на него хотел заехать очередной автохам, но правоохранители пресекли попытку. 

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