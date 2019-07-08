Вкопали мільйони: під Києвом завалився новий пішохідний міст (фото)

В Ірпені звалився новий пішохідний міст (колаж: РБК-Україна)

Пішохідний міст не витримав пішоходів

Новий пішохідний міст на набережній в Ірпені Київської області впав під час святкування Івана Купала ввечері 6 липня. Про це на сторінці Facebook-пабліка Ірпінь Daily повідомила журналістка Михайлина Скорик-Шкарівська.

Відзначимо, що навіть після того, як міст провалився, по ньому продовжували ходити люди і навіть з маленькими дітьми. Міст перекрили лише о 23:00.

В Ірпені звалився новий пішохідний міст (фото: facebook.com/mikhailyna.skoryk)

До речі, міст спорудили зовсім недавно - трохи більше року тому. Він просто не витримав великого потоку людей, які вийшли на народні гуляння в свято Івана Купала.

В Ірпені звалився новий пішохідний міст (фото: facebook.com/mikhailyna.skoryk)

Журналістка пише, що на спорудження цього моста з бюджету було витрачено 15 мільйонів гривень. Тепер на його ремонт необхідно буде витратити ще одну надзвичайну суму.

В Ірпені звалився новий пішохідний міст (фото: facebook.com/mikhailyna.skoryk)

"Він просто не витримав людського потоку, який колишній глава міста зібрав на Івана Купала. Як кажуть, не пройшов краш-тест.", - пише Михайлина Скорик-Шкарівська.

В Ірпені звалився новий пішохідний міст (скрін: facebook.com/mikhailyna.skoryk)

Раніше повідомлялося, що мажора на Mercedes GL 500, який 17 червня вирішив покатати дівчат по новому київському пішохідному мосту зі скляними майданчиками для огляду, притягнули до адміністративної відповідальності. Зазначимо, що розмір штрафу розсмішив користувачів мережі.

До слова, спроби прокотитися з вітерцем по новому пішохідному мосту почастішали. Так, зовсім нещодавно на нього хотів заїхати черговий автохам, але правоохоронці припинили спробу.