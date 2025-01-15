Включіть ці продукти у свій раціон, щоб підшлункова була здоровою

Підшлункова залоза відповідає в організмі людини за вироблення багатьох життєво важливих ферментів. Туму важливо їсти лише корисні продукти, які будуть сприяти гарному самопочуттю.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які корисні для підшлункової, а які навпаки будуть тільки шкодити.

Білок

За словами тренера Юрія Попка, дефіцит білка в раціоні негативно впливає на вироблення ферментів підшлункової залози.

Усі ферменти складаються з амінокислот. Якщо рівень білка в організмі нижче значення 73, то це означає, що організму буде бракувати амінокислот для синтезу ферментів підшлункової.

Варто додати в раціон якісні білкові продукти: рибу, птицю, яйця, сир, а також гречку і бобові. Якщо ж ви погано сприймаєте курячі яйця, спробуйте перепелині та гусячі, вони менш алергенні.

Норма білка для людини, яка просто утримує вагу - 0,8 г на 1 кг маси тіла, якщо ж ви худнете і активно тренуєтесь, то 1,5 г на кілограм ваги.

Корисні жири

Повністю жири з раціону забирати не можна, тому акцент варто робити на корисних: горіхи, авокадо, риба морську, оливкова та лляна олія, топлене масло ГІ, різноманітне насіння.

Норма жиру на добу - 0,7-1 г на кілограм маси.

Рафіновані вуглеводи варто забрати з раціону і залишаємо лише складні, такі як: крупи (гречка, кіноа, пшоно, бурий рис). Тобто ті, які довго варяться, також сюди ж варто додати овочі, зелень, ягоди та фрукти в меншій кількості.

Якщо вже були проблеми з підшлунковою, то овочі краще не споживати в сирому вигляді, а тушкувати, варити або запікати, тобто термічно обробляти. Тоді організму буде простіше їх перетравлювати.

Який ще орган потрібно перевірити

Якщо мова йде про покращення роботи підшлункової залози, слід звертати увагу на роботу жовчного.

За словами експерта, підшлункова і жовчний тісно взаємоповʼязані.

"Жовч є стартовим механізмом, щоб підшлункова почала виробляти ферменти і з цієї причини часто проблеми з підшлунковою виникають у тих, в кого вже є каміння в жовчному, або жовчний видалений", - йдеться у повідомленні.

Тому, щоб підшлункова була здоровою, варто переконатись, що жовчний коректно працює і є повноцінний жовчевідтік.

Які продукти шкодять підшлунковій

Пошкодити роботу підшлункової залози можуть певні продукти, яких варто уникати в раціоні. Серед них: