Визначилися всі переможці MEGOGO MUSIC AWARDS 2023

Всі переможці MEGOGO MUSIC AWARDS 2023

Так, етнофольк-артисткою року стала Юлія Юріна. Вона перегнала зокрема ONUKA, Kalush Orchestra та інших зірок українського шоу-бізу.

Натомість платівка Нати Жижченко "ROOM" визнана кращим альбомом року в Україні.

Переможець MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 у номінації "Нова хвиля попмузики" - молодий артист YAKTAK.

VOLODYMYR DANTES переміг у номінації "Поп-артист року".

Структура Щастя здобула нагороду в номінації "Нова хвиля альтернативної/інді-музики".

У номінації "Альтернативний/інді-артист/-ка року" - одразу два переможці LELY45 стала альтернативною/інді-артисткою року, а Паліндрома визнано найкращим альтернативним/інді-артистом.

Хіп-хоп артистом року став OTOY.

А SANTORIN здобув нагороду MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 у номінації "Нова хвиля хіп-хопу".

KOLA разом зі своїм ЕР "Музичний щоденник. Частина 1" виграла номінацію "Кращий мініальбом року".

У номінації "Кліп року" також два переможці. Мова йде про відео на пісню "MASANDRA" від LATEXFAUNA і кліп "Герої вмирають" співачки СТАСІК.

Василь Байдак з відео "Просто скинь донат" став переможцем спеціальної номінації "Креативний музичний збір".

Співак і воїн ЗСУ SASHA BOOLE з піснею "Тримаєм посадку" - переможець у номінації "Музика вільної країни".

Спецвідзнаки "Музика нашої єдності" від каналу MEGOGO LIVE отримали три проєкти, присвячені єдності та неподільності України: