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Стали известны все победители MEGOGO MUSIC AWARDS 2023

Дантес – победитель в одной из номинаций MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 (фото: instagram.com/volodymyrdantes)
Автор: Дмитрий Войналович

Определились все победители авторитетной музыкальной премии MEGOGO MUSIC AWARDS 2023, в рамках которой украинские меломаны и члены жюри выбирали лучших артистов страны.

О том, кто получил заветные награды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт MEGOGO.

Все победители MEGOGO MUSIC AWARDS 2023

Так, этнофольк-артисткой года стала Юлия Юрина. Она перегнала в частности ONUKA, Kalush Orchestra и других звезд украинского шоу-биза.

 

Зато пластинка Наты Жижченко "ROOM" признана лучшим альбомом года в Украине.

 

Победитель MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 в номинации "Новая волна попмузыки" - молодой артист YAKTAK .

VOLODYMYR DANTES победил в номинации "Поп-артист года".

 

Структура Щастя получила награду в номинации "Новая волна альтернативной/инди-музыки".

 

В номинации "Альтернативный/инди-артист/-ка года" - сразу два победителя. LELY45 стала альтернативной/инди-артисткой года, а Паліндром признан лучшим альтернативным/инди-артистом.

 

Хип-хоп артистом рока стал OTOY.

SANTORIN получил награду MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 в номинации "Новая волна хип-хопа".

KOLA вместе со своим ЕР "Музичний щоденник. Частина 1" выиграла номинацию "Лучший миниальбом года" .

 

В номинации "Клип года" также два победителя. Речь идет о видео на песню "MASANDRA" от LATEXFAUNA и клип "Герої вмираютю" певицы СТАСІК.

 

 

Василий Байдак из видео "Просто скинь донат" стал победителем специальной номинации "Креативный музыкальный сбор".

 

Певец и воин ВСУ SASHA BOOLE с песней "Тримаєм посадку" - победитель в номинации "Музыка свободной страны".

 

Спецнаграды "Музыка нашего единства" от канала MEGOGO LIVE получили три проекта, посвященные единству и неделимости Украины:

  • "Хоробрі міста" от UKRAЇNER
  • "Як звучить Світ. Україна" от THE MANEKEN
  • "QIRIM" от Джамалы
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