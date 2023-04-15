Визначено найзліші знаки Зодіаку: стережіться цю трійцю

Телець

Астрологи кажуть, що Тільці можуть приховувати свої "погані" звички й здаватися зі сторони досить добрими та милими. А от для тих, хто проводить багато часу з ними, вони розкривають своє обличчя - воно, кажуть, досить егоїстичне та зле.

Крім того чоловіки-Тельці часто розбивають серця жінкам.

Раки

Хто б міг подумати, що м'які Раки потраплять до списку найзліших знаків Зодіаку? Але гірка правда така. І всьому виною те, що у Раків часто змінюється настрій - від доброзичливого до злого і пасивно-агресивного.

Вони також досить егоїстичні і якщо вони чогось хочуть, то готові йти по головах для отримання бажаного.

Скорпіон

На думку астрологів, Скорпіони досить егоїстичні, а ще вони вміють прикидатися.

Представники цього знаку не соромляться забрати щось у іншої людини, якщо вони цього хочуть. І при цьому вони майстерно можуть приховувати свої справжні наміри та викликати довіру у оточення.