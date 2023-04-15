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Названы самые злые знаки Зодиака: остерегайтесь этой троицы

Какие знаки Зодиака считаются злыми (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака, которых астрологи называют самыми злыми среди всех других представителей зодиакального круга.

Кто эти знаки Зодиака - читайте ниже в материале Styler.

Телец

Астрологи говорят, что Тельцы могут скрывать свои "плохие" привычки и казаться со стороны достаточно добрыми и милыми. А вот для тех, кто проводит много времени с ними, они раскрывают свое лицо - оно, говорят, довольно эгоистичное и злое.

Кроме того, мужчины-Тельцы часто разбивают сердца женщинам.

Раки

Кто бы мог подумать, что мягкие Раки попадут в список злейших знаков Зодиака? Но горькая правда такова. И всему виной то, что у Раков часто меняется настроение - от дружелюбного до злого и пассивно-агрессивного.

Они также достаточно эгоистичны и если они чего-то хотят, то готовы идти по головам для получения желаемого.

Скорпион

По мнению астрологов, Скорпионы достаточно эгоистичны, а еще они умеют притворяться.

Представители этого знака не стесняются забрать что-нибудь у другого человека, если они этого хотят. И при этом они искусно могут скрывать свои истинные намерения и внушать доверие в окружение.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака, для которых откроется новый путь на Пасху.

Кроме того, читайте, какому знаку Зодиака сильно повезет с деньгами в мае.

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