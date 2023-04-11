Астрологи визначили один знак Зодіаку, якому сильно пощастить з грошима у травні

Гороскоп на травень 2023 розповість про знак Зодіаку, якому найбільше пощастить з грошима наприкінці весни.

Цей щасливчик - Овен (21 березня - 20 квітня)

Астрологи розповіли, що зірки оберуть Овнів для того, щоб допомагати грошовому успіху. Тому представникам цього знака можна братися до розв'язання фінансових проблем.

Зірки вказують, що представники цього знаку будуть робити спроби розв'язувати проблему із грошима.

Оскільки серйозний підхід до справи є важливою рисою характеру людей, які народилися під цим сузір'ям, план, швидше за все, буде реалізований.

Овнам варто шукати можливості покращення саме у травні, оскільки це найкращий час для отримання прибутку. Однак у цього є зворотний бік: астрологи попереджають, що наприкінці місяця не виключена необхідність серйозних витрат.

Характеристика Овнів

Це один із найзапальніших знаків. Основні притаманні Овну риси характеру: харизма, ініціатива, цілеспрямованість, енергійність, впевненість у собі, хоробрість, сильна воля та незалежність.

Будучи першим знаком зодіаку, Овни люблять ініціювати та пірнати з головою у те, чим вони захоплені. Частково це пов'язано із впливом Марса. Як планета бажань, дій, воєн та тепла, Марс відповідає за багато рис, які притаманні Овнам.

Його стихія - вогонь, символ - баран, що летить через безодню. Камені-талісмани: рубін та діамант, а також циркон та цитрин.