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Визначено найзліші знаки Зодіаку: стережіться цю трійцю

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Субота 15 квітня 2023 21:30
Визначено найзліші знаки Зодіаку: стережіться цю трійцю Які знаки Зодіаку вважаються злими (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про три знаки Зодіаку, яих астрологи називають найзлішими з-поміж усіх інших представників зодіакального кола.

Хто ці знаки Зодіаку - читайте нижче в матеріалі Styler.

Телець

Астрологи кажуть, що Тільці можуть приховувати свої "погані" звички й здаватися зі сторони досить добрими та милими. А от для тих, хто проводить багато часу з ними, вони розкривають своє обличчя - воно, кажуть, досить егоїстичне та зле.

Крім того чоловіки-Тельці часто розбивають серця жінкам.

Раки

Хто б міг подумати, що м'які Раки потраплять до списку найзліших знаків Зодіаку? Але гірка правда така. І всьому виною те, що у Раків часто змінюється настрій - від доброзичливого до злого і пасивно-агресивного.

Вони також досить егоїстичні і якщо вони чогось хочуть, то готові йти по головах для отримання бажаного.

Скорпіон

На думку астрологів, Скорпіони досить егоїстичні, а ще вони вміють прикидатися.

Представники цього знаку не соромляться забрати щось у іншої людини, якщо вони цього хочуть. І при цьому вони майстерно можуть приховувати свої справжні наміри та викликати довіру у оточення.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку, для яких відкриється "новий шлях" на Великдень.

Крім того читайте, якому знаку Зодіаку сильно пощастить з грошима у травні.

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