Визиты были кое-где шоком: в Украине начали проверку семейных врачей

С его слов, работа семейных врачей будет отслеживаться с помощью цифровых инструментов, включая анализ статистики посещений, а также выездов по адресу пациента. По данным Виленского, первые визиты НСЗУ в медицинские учреждения стали шоком для администрации и самих врачей.

"Первые организованные визиты были кое-где шоком для заведений, они были удивлены, что все видно. Когда мы приезжаем, а безбарьерного входа для пациентов нет. Он должен видеть всю информацию на видном месте, чтобы понять, какой график работы медучреждения, а этого нет. Медпомощь не предоставляется непрерывно, а час в день, потому что врач так решил. И мы не говорим сейчас о медицинские вещи, пока что – об организационных", – сказал Виленский.

Чиновник также уточняет, что в случае выявления нарушений в НСЗУ предусмотрены жесткие меры – прекращение выплат и расторжение договора.

При этом если жители больших городов могут выбрать как среди государственных, так и среди частных клиник, то в селах в большинстве случаев альтернативы нет. По словам Виленского, НСЗУ будет реагировать на возможные выявленные нарушения иначе, например, накладывая санкции. Он также добавил, что "период адаптации к новым правилам игры для семейной медицины завершается".

"Поэтому есть другие инструменты, зафиксированные в договоре: план выявления и устранения недостатков, штрафные санкции, если недостатки не устранены. Это кропотливая работа, но мы готовы. И готовы публиковать эту информацию, чтобы люди были в курсе того, что происходит", – добавил глава НСЗУ.